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Ірина Геращенко вперше стала чемпіонкою України зі стрибків у висоту (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Ірина Геращенко вперше стала чемпіонкою України зі стрибків у висоту (відео)
Легкоатлетка Ірина Геращенко
фото: instagram.com/gerashchenkoi

Спортсменка перелетіла висоту 1,97 м з першої спроби

Легкоатлетка Ірина Геращенко вперше стала чемпіонкою України зі стрибків у висоту на відкритих стадіонах. Національні змагання пройшли в Луцьку. Про це пише «Суспільне Спорт».

Ірина зуміла стрибнути на висоту 1,97 м, що дозволило їй виграти турнір. Друге місце посіла Юлія Левченко (1,95 м), а трійку найкращих замкнула Юлія Чумаченко (1,89), яка стала чемпіонкою на минулорічних змаганнях.

Примітно, що Геращенко перелетіла висоту 1,97 м з першої спроби, чим і гарантувала собі «золото». Легкоатлетка стала чемпіонкою України на відкритих стадіонах вперше у кар’єрі.

Нагадаємо, спортсмени з Вінниці Павло Чудін та Валерій Розбіцький здобули «бронзу» на кубку України зі стрибків у воду. У змаганнях брали участь вісім команд з семи областей України та міста Києва. 

До слова, у березні збірна України з легкої атлетики виступила у другому для себе фіналі на чемпіонаті Європи в приміщенні у Стамбулі. Одразу три українки – Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Катерина Табашник – виступили у жіночих стрибках у висоту і здобули дві медалі.

Теги: Ірина Геращенко (легкоатлетка) стрибки у висоту чемпіонат України

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