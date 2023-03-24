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Спортсмени з Вінниці вибороли «бронзу» на кубку України зі стрибків у воду

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Спортсмени з Вінниці вибороли «бронзу» на кубку України зі стрибків у воду

Спортсмени з Вінниці Павло Чудін та Валерій Розбіцький здобули «бронзу» на кубку України зі стрибків у воду. У змаганнях брали участь вісім команд з семи областей України та міста Києва. Про це повідомляють у Вінницькій міській раді.

«Нещодавно у Києві в Центрі спорту «Ліко» відбувся кубок України зі стрибків у воду серед дорослих. Спортсмени з Вінницької міської дитячо-юнацької спортивної школи №3 Павло Чудін та чинний тренер Валерій Розбіцький виграли «бронзу» у синхронних стрибках з вишки на 10 метрів», – йдеться у повідомленні.

22-річний майстер спорту України Павло Чудін стрибками у воду займається з шести років. Потрібної майстерності хлопець набув під час перебування у Києві в спеціалізованому закладі, де його ще 12-річного запросили за проявлену неабияку пластику.

Спортсмени з Вінниці вибороли «бронзу» на кубку України зі стрибків у воду фото 1

Інший призер – Валерій Розбіцький являється тренером-викладачем та має другу тренерську категорію. Чоловік рацює з дітьми понад 15 років. Його вихованці входять до резервного складу Збірної України зі стрибків у воду.

«Стрибки у воду – це не лише вид спорту, але й справжнє мистецтво, яке викликає незабутні емоції. Ми вітаємо спортсмена та висококваліфікованого тренера з вражаючими виступами та віддаємо належну шану всім учасникам. Бажаємо, щоб ви й надалі працювали над собою та продовжували вдосконалювати свої навички, отримували задоволення від цього величного виду спорту», – зазначив голова комітету по фізичній культурі та спорту Вінницької міської ради Сергій Краєвський.

Теги: Кубок України тренер вінничани спорт

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