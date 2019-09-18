Ірландська преса: наступним суперником Макгрегора стане боксер Кілер



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Конор Макгрегор

Макгрегор не виступав в MMA з жовтня 2018 року

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях ірландський боєць Конор Макгрегор може провести свій наступний бій проти ірландського боксера Люка Кілера, повідомляє видання Irish Star.

Позавчора, 16 вересня, Макгрегор написав у своєму Twitter коротке повідомлення: «Дублін, 14 грудня». Ірландець нічого до цього не додав, однак передбачається, що саме тоді він може провести поєдинок з Кілером, який є чинним чемпіоном Європи з боксу за версією WBO.

Нагадаємо, Макгрегор не виступав в MMA з жовтня 2018 року, коли його переміг російський боєць Хабіб Нурмагомедов, який провів больовий прийом в четвертому раунді.

7 вересня Нурмагомедов захистив чемпіонський титул UFC в легкій вазі, перемігши американця Дастіна Пор'є, після чого Макгрегор закликав Хабіба битися в Москві.

Джерело: Чемпионат.com