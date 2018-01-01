Ірландський футболіст виграв у лотерею мільйон євро (фото)
- Сьогодні, 21:15
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Кевін О'Коннор. Фото: Getty Images
Щасливий квиток футболістові придбав дядько
Захисник «Престон Норт-Енд» Кевін О'Коннор виграв мільйон євро у лотерею. Несподіванка сталася після того, як команда О'Коннора програла «Мідлсбро» із рахунком 2:3.
Щасливий лотерейний білет придбав його дядько у магазині в Каслбрідж, що в окрузі Вексфорд, 14 грудня.
Футболіст сказав, що ще не вирішив, куди вкладе гроші, бо планує поки що допомагати своїй команді піднятися у лізі.
Зараз йому 22, раніше він грав у складі молодіжної збірної Ірландії.
Нагадаємо, що Ляшко зірвав серію великих виграшів в Українській національній лотереї.
Той самий щасливий квиток