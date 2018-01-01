  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Ірландський футболіст виграв у лотерею мільйон євро (фото)

    Щасливий квиток футболістові придбав дядько
    Захисник «Престон Норт-Енд» Кевін О'Коннор виграв мільйон євро у лотерею. Несподіванка сталася після того, як команда О'Коннора програла «Мідлсбро» із рахунком 2:3. Щасливий лотерейний білет придбав його дядько у магазині в Каслбрідж, що в окрузі Вексфорд, 14 грудня. Футболіст сказав, що ще не вирішив, куди вкладе гроші,
    • Сьогодні, 21:15
    • Розсилка
    Кевін О'Коннор. Фото: Getty Images
    Кевін О'Коннор. Фото: Getty Images

    Щасливий квиток футболістові придбав дядько

    Захисник «Престон Норт-Енд» Кевін О'Коннор виграв мільйон євро у лотерею. Несподіванка сталася після того, як команда О'Коннора програла «Мідлсбро» із рахунком 2:3.

    Щасливий лотерейний білет придбав його дядько у магазині в Каслбрідж, що в окрузі Вексфорд, 14 грудня.

    Футболіст сказав, що ще не вирішив, куди вкладе гроші, бо планує поки що допомагати своїй команді піднятися у лізі.

    Зараз йому 22, раніше він грав у складі молодіжної збірної Ірландії.

    Нагадаємо, що Ляшко зірвав серію великих виграшів в Українській національній лотереї.

    Той самий щасливий квиток
    Той самий щасливий квиток

    НОВИНИ ФУТБОЛУ гроші
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ