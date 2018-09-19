Ісмаїлі став найкращим гравцем «Шахтаря» у матчі Ліги чемпіонів з «Гоффенгаймом»
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Ісмаїлі. Фото: УЄФА
Лівий захисник отримав оцінку 7,65
Захисник «Шахтаря» Ісмаїлі став найкращим гравцем матчу з «Гоффенгаймом» у складі донецької команди за версією Whoscored.
Лівий захисник отримав оцінку 7,65, поступившись за цим показником лише хавбеку «Гоффенхайма» Леонардо Бітенкурту (7,78).
Оцінку 7,22 отримав Майкон, який вийшов на заміну.
Тайсон має третій показник в складі донецької команди - 7,17.
Нагадаємо, матч «Шахтар» - «Гоффенгайм» завершився внічию 2:2.
Джерело: Tribuna.com