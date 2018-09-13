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    Іспанія планує провести Євро-2028 або Чемпіонат світу-2030

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    <span>Іспанія востаннє приймала Чемпіонат світу в 1982 році</span> - Іспанія планує провести Євро-2028 або Чемпіонат світу-2030
    Іспанія востаннє приймала Чемпіонат світу в 1982 році

    Востаннє Іспанія була господарем чемпіонату світу в 1982 році

    Іспанія розглядає можливість провести у себе чемпіонат Європи у 2028 році або ж Чемпіонат світу у 2030-му.

    Про це повідомляє Marca.

    Можливість проведення в Іспанії проведення великого турніру обговорили Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, президент ФІФА Джанні Інфантіно і глава Королівської іспанської федерації футболу Луїс Рубіалес.

    Повідомляється, що Іспанія може подати заявку на проведення ЧС-2030 разом з Португалією і Марокко.

    Востаннє Іспанія була господарем чемпіонату світу в 1982 році.

    У 2020 році іспанське місто Більбао прийме кілька матчів чемпіонату Європи.

    Збірна Іспанії стартувала в Лізі націй з двох перемог.

    На виїзді іспанці здолали Англію (2:1), а вдома розгромили Хорватію (6:0).

    Джерело: Новое Время

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