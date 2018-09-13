Іспанія планує провести Євро-2028 або Чемпіонат світу-2030



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Іспанія востаннє приймала Чемпіонат світу в 1982 році

Востаннє Іспанія була господарем чемпіонату світу в 1982 році

Іспанія розглядає можливість провести у себе чемпіонат Європи у 2028 році або ж Чемпіонат світу у 2030-му.

Про це повідомляє Marca.

Можливість проведення в Іспанії проведення великого турніру обговорили Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, президент ФІФА Джанні Інфантіно і глава Королівської іспанської федерації футболу Луїс Рубіалес.

Повідомляється, що Іспанія може подати заявку на проведення ЧС-2030 разом з Португалією і Марокко.

Востаннє Іспанія була господарем чемпіонату світу в 1982 році.

У 2020 році іспанське місто Більбао прийме кілька матчів чемпіонату Європи.

Збірна Іспанії стартувала в Лізі націй з двох перемог.

На виїзді іспанці здолали Англію (2:1), а вдома розгромили Хорватію (6:0).

Джерело: Новое Время