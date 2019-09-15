  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Іспанія вдруге перемогла на чемпіонаті світу з баскетболу

    • Розсилка
    Іспанія - чемпіон світу з баскетболу - Іспанія вдруге перемогла на чемпіонаті світу з баскетболу
    Іспанія - чемпіон світу з баскетболу
    ФІБА

    У фіналі іспанці впевнено перемогли аргентинців

    Чоловіча збірна Іспанії вдруге перемогла на чемпіонаті світу з баскетболу, впевнено здолавши в фіналі Аргентину – 95:75.

    Аргентина – Іспанія – 75:95 (14:23, 17:20, 16:23, 28:29)

    Аргентина: Кампаццо (11 + 8 передач), Бруссіно (8), Скола (8 + 8 підбирань), Делія (2), Гаріно (0) – старт; Дек (24), Лапровіттола (17), Редіво (3), Вільдоса (2), Фхельєруп (0), Галліцці (0), Каффаро (0).

    Іспанія: Рубіо (20 + 7 підбирань), Марк Газоль (14 + 7 підбирань + 7 передач), Руді Фернандес (11 + 10 підбирань), Х. Ернангомес (11), Оріола (6 + 7 підбирань) – старт; Серхіо Юль (15), Г. Ернангомес (11), Рібас (5), Клавер (2), Колом (0), Рабаседа (0), Бейран (0).

    Читайте також: Франція стала бронзовим призером чемпіонату світу з баскетболу

    Іспанці уже на старті поєдинку стали підтверджувати статус фаворита.

    Після +9 після першої 10-хвилинки іспанці продовжили впевнено збільшувати перевагу.

    Перемога стала для Іспанії другою в історії. Перший титул іспанці вибороли 2006 року.

    Читайте також
    чемпіонат світу баскетбол
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ