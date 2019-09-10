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    Іспанія вийшла в півфінал чемпіонату світу

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    Збірна Іспанії - Іспанія вийшла в півфінал чемпіонату світу
    Збірна Іспанії
    ФІБА

    У чвертьфіналі іспанці здолали команду Польщі

    Іспанія стала 10 вересня другим півфіналістом чемпіонату світу в Китаї.

    У чвертьфіналі іспанська команда перемогла Польщу – 90:78.

    Іспанія – Польща – 90:78 (22:18, 24:23, 21:17, 23:20)

    Іспанія: Рубіо 19о + 5пд +9пр, Ернангомес Гуер 18, Фернандес 16, Ернангомес 14, М. Газоль 10о +7пр, Клавер 6, Юль 4о +5пр, Оріола 2, Рібас 1, Рабаседа, Колом, Бейран.
    Польща: Слаугтер 19о +6пр, Вачинський 15, Соколовський 11, Куліг 10, Понітка 9о +11пд, Грицанюк 8о +6пд, Цел 3, Кошарек 3, Бальцеровський, Грушецький, Лачинський, Олейняк.

     Поляки намагалися максимально зосереджено стримувати кваліфікованого суперника. Та все ж іспанці поступово ввійшли в максимально комфортний для себе ритм, поступово збільшуючи перевагу.

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    За майже рівної віддачі вирішальною стала майстерність гравців збірної Іспанії. Польщі так і не вдалося наздогнати суперника до кінця поєдинку.

    Відтак у півфіналі Іспанія зустрінеться з переможцем пари Австралія – Чехія.

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