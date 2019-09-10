Визначився перший півфіналіст чемпіонату світу з баскетболу



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Аргентина перемогла Сербію в чвертьфіналі чемпіонату світу ФІБА

Аргентина перемогла в чвертьфіналі одного з фаворитів турніру Сербію

На чемпіонаті світу з баскетболу в Китаї визначився перший півфіналіст. Ним стала збірна Аргентини, яка в чвертьфіналі здолала Сербію, яку вважали одним з фаворитів турніру.



Аргентина – Сербія – 97:87 (25:23, 29:26, 14:18, 29:20)

Аргентина: Скола (20), Кампаццо (18), Гаріно (15), Дек (13), Вілдоза (11), Лапровіттола (8), Бруссіно (4), Делія (4), Фьєллеруп (2), Галліцці (2), Каффаро

Сербія: Богданович (21), Б’єліца (18), Йокич (16), Лучич (12), Йович (7), Мічич (5), Сімонович (3), Мар’янович, Мілуттінов, Радуліца.

Уже на початку поєдинку аргентинці продемонстрували рішучу налаштованість на перемогу. Балканці часто не встигали за швидкими діями південноамериканців. Відтак упродовж всієї першої половини серби вимушені були постійно наздоганяти.

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На велику перерву різниця в рахунку сягнула п’яти очок на користь Аргентини.

По перерві балканцям на якийсь час вдалося перехопити ігрову ініціативу та навіть вийти вперед. Та ривок аргентинців 11:2 у відповідь дещо збив атакувальний запал суперника.

У заключній частині матчу роль лідера в складі Аргентини взяв на себе Луїс Скола. За три хвилини до фінальної сирени латиноамериканці були попереду на 11 очок. Дальні влучання Богдановича лише на мить подарували надію сербським уболівальникам. Остаточно відігратися сербам не вистачило вже ні сил, ні часу.

Аргентина у півфіналі вийшла на переможця пари Франція – США.