Визначено нового фаворита чемпіонату світу з баскетболу



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Франція - головний фаворит чемпіонату світу ФІБА

Останні чемпіони вже двічі поспіль програли в Китаї

У п’ятницю, 13 вересня, в Китаї відбудуться півфінальні матчі чемпіонату світу з баскетболу, в яких команда Австралії зіграє проти Іспанії (початок матчу - 11:00), а Аргентина боротиметься за вихід у фінал з командою Франції (початок - 15:00).

Букмекери оцінили шанси команд на завоювання чемпіонського титулу.

Так, Patimatch головним фаворитом турніру вважає команду Франції, коефіцієнт на перемогу якої складає 2.75. На другому місці за шансами Іспанія – 2.90. На третьому йдуть австралійці - 4.25. Головним андердогом вважається збірна Аргентини, на перемогу якої у Китаї дають коефіцієнт 8.50.

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Нагадаємо, головний фаворит змагань перед їх початком та чинний на той час чемпіон збірна США вже двічі поспіль програла. Спочатку у чвертьфіналі Франції, а потім у матчі за 5-8 місця Сербії. Відтак американці вибули з боротьби за титул, вперше за 17 років залишаться без медалей та найгірше виступили на чемпіонаті світу від часу залучення до збірної зірок НБА.