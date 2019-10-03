Еліна Світоліна перемогла незручну суперницю і встановила особистий рекорд



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Еліна Світоліна задоволена, що змогла зібратися після втрачених матч-болів Великий теніс України

Американка Кенін двічі в 2019 році перегороджувала українці шлях

Третя ракетка світу Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру із серії Premier Mandatory в китайській столиці Пекіні (покриття – хард, призовий фонд - $8 285 274).

В 1/8 фіналу Еліна перемогла 15-ту тенісистку світу Софію Кенін зі США – 6:3, 6:7(8), 6:3.

Дівчата провели на корті дві з половиною години. У другому сеті Світоліна не реалізувала три матч-боли на тай-брейку і Кенін вдалося перевести гру у вирішальний сет. Українка скористалася єдиним брейк-пойнтом у третій партії (4:2) і в підсумку довела зустріч до перемоги.

Зауважимо, що цьогоріч суперниці грали вже вчетверте і досі Еліна виграла лише раз – в 1/32 фіналу турніру в Індіан-Веллсі. В чвертьфіналі Торонто і 1/8-й Цинциннаті сильнішою була Софія.

13 ейсів, які подала в нинішньому поєдинку Еліна – це її новий найкращий результат у Турі. Раніше особистим рекордом української тенісистки було 11 подач на виліт. Обидва рази попередні рекорди фіксувалися в Брісбені: у 2018-му в матчі проти іспанки Карли Суарес Наварро, цього річ – у зустрічі проти білоруски Олександри Соснович.

«Це був надзвичайно важкий матч, умови були дуже непередбачуваними, м'ячі були літаючими, - сказала Світоліна після перемоги над Кенін. - Нам обом треба було пристосуватися. Але я дуже щаслива, що змогла повернутися в гру після того, як не реалізувала матч-боли в другому сеті. Це був дуже важкий матч і я дуже пишаюся тією роботою, яку я сьогодні виконала».

В 1/4 фіналу Світоліна зустрінеться з восьмою ракеткою світу Кікі Бертенс із Нідерландів. Тенісистки зустрінуться на корті теж учетверте, Світоліна веде в статистиці їх матчів 2-1. Еліна перемогла в першому колі змагань у Жухаї в 2016-му і торішньому півфіналі Підсумкового турніру в Сінґапурі. Бертенс єдину звитягу здобула в чвертьфіналі Цинциннаті-2018.

«Ми вже кілька разів зустрічалися, так що я трохи знаю її стиль гри. Це добре, що у мене завтра буде вихідний, тому я зможу відновитися і бути готовою до чвертьфіналу», - сказала Світоліна.

Зазначимо, що вихід у півфінал гарантує Еліні Світоліній сьоме місце в чемпіонській гонці сезону за підсумками турніру. На цьому ігровому тижні українка посідає у WTA Race восьму сходинку.

Джерело: Великий теніс України