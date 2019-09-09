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    Іспанський футбольний клуб випустить власну криптовалюту

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    &laquo;Атлетико&raquo;&nbsp; - Іспанський футбольний клуб випустить власну криптовалюту
    «Атлетико» 
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    Таким чином мадридський «Атлетико» намагатиметься стати ближчим для вболівальників всього світу

    Мадридський «Атлетико» уклав угоду з блокчейн компанією про випуск власної криптовалюти.

    Нові жетони коштуватимуть 2 євро. Придбати їх можна буде вже цієї осені, інформує Inside World Football.

    Керівництво клубу сподівається, що запровадження власної криптовалюти дозволить стати ближчим до вболівальників та краще взаємодіяти з ними.

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    Наразі «Атлетико» очолює турнірну таблицю чемпіонату Іспанії – три перемоги в трьох матчах.

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