  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    ЗМІ: Український воротар зацікавив іспанський клуб

    Клуб із Сан-Себастьяна слідкував за 18-річним голкіпером у матчах Ліги Європи
    Голкіпер «Зорі» Андрій Лунін став об'єктом інтересу «Реал Сосьєдада», повідомляє іспанське видання futbolistos.es. Як інформує джерело, клуб із Сан-Себастьяна слідкував за 18-річним голкіпером у матчах Ліги Європи, зокрема проти іспанського «Атлетіка». Українець є одним із варіантів заміни голкіперу Рульї, який
    • Сьогодні, 20:10
    • Розсилка
    Андрій Лунін. Фото: Getty Images
    Андрій Лунін. Фото: Getty Images

    Клуб із Сан-Себастьяна слідкував за 18-річним голкіпером у матчах Ліги Європи

    Голкіпер «Зорі» Андрій Лунін став об'єктом інтересу «Реал Сосьєдада», повідомляє іспанське видання futbolistos.es.

    Як інформує джерело, клуб із Сан-Себастьяна слідкував за 18-річним голкіпером у матчах Ліги Європи, зокрема проти іспанського «Атлетіка». Українець є одним із варіантів заміни голкіперу Рульї, який може покинути клуб.

    Нагадаємо, Андрій Лунін перейшов у «Зорю» влітку 2017-го року з «Дніпра». В сезоні 2017/18 в активі 18-річного голкіпера 16 матчів в УПЛ та 6 у Лізі Європи. Крім того, юний голкіпер став найкращим гравцем команди у осінній частині сезону за версією вболівальників.

    Раніше повідомлялось про інтерес до Луніна з боку мадридського «Реала».

    Джерело: Футбол 24

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ЗМІ «Зоря»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ