Клуб із Сан-Себастьяна слідкував за 18-річним голкіпером у матчах Ліги Європи

Голкіпер «Зорі» Андрій Лунін став об'єктом інтересу «Реал Сосьєдада», повідомляє іспанське видання futbolistos.es. Як інформує джерело, клуб із Сан-Себастьяна слідкував за 18-річним голкіпером у матчах Ліги Європи, зокрема проти іспанського «Атлетіка». Українець є одним із варіантів заміни голкіперу Рульї, який



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Андрій Лунін. Фото: Getty Images

Клуб із Сан-Себастьяна слідкував за 18-річним голкіпером у матчах Ліги Європи

Голкіпер «Зорі» Андрій Лунін став об'єктом інтересу «Реал Сосьєдада», повідомляє іспанське видання futbolistos.es.

Як інформує джерело, клуб із Сан-Себастьяна слідкував за 18-річним голкіпером у матчах Ліги Європи, зокрема проти іспанського «Атлетіка». Українець є одним із варіантів заміни голкіперу Рульї, який може покинути клуб.

Нагадаємо, Андрій Лунін перейшов у «Зорю» влітку 2017-го року з «Дніпра». В сезоні 2017/18 в активі 18-річного голкіпера 16 матчів в УПЛ та 6 у Лізі Європи. Крім того, юний голкіпер став найкращим гравцем команди у осінній частині сезону за версією вболівальників.

Раніше повідомлялось про інтерес до Луніна з боку мадридського «Реала».

Джерело: Футбол 24