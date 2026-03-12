Головна Спорт Новини
УЄФА відкрила дисциплінарну справу проти хавбека «Челсі»

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
Педру Нету попросив у болбоя вибачення
фото: Reuters

Португалець не зміг стримати емоції в поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Півзахисник лондонського «Челсі» Педру Нету потрапив під розслідування за неспортивну поведінку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Нізаара Кінселлу.

Хавбек спровокував сутичку «синіх» із французьким «Парі Сен-Жермен» у програному поєдинку плейоф Ліги чемпіонів (2:5). Керманич парижан Луїс Енріке попросив болбоя не віддавати мяч португальцю. Натомість Нету підійшов до хлопця і штовхнув його на землю.

Піренеєць прокоментував інцидент після поєдинку. Півзахисник збірної Португалії заявив, що попросив вибачення у болбоя і подарував йому свою футболку. Проте, УЄФА однаково відкрила справу проти Нету.

«Щодо гравця «Челсі» Педру Нету порушена дисциплінарна справа за неспортивну поведінку згідно зі статтею 15(1)(a)(v) Дисциплінарного регламенту УЄФА. Дисциплінарні органи УЄФА ухвалять рішення у цій справі за встановленим порядком», – ідеться в заяві спілки.

До слова, лондонський «Тоттнем» встановив клубний антирекорд. Поразка від мадридського «Атлетіко» стала для лондонців шостою поспіль в усіх турнірах. Таке зі «шпорами» сталося вперше в історії.

Нагадаємо, АПЛ видалила глузливий допис про воротаря «Тоттнема» Гульєльмо Вікаріо. Редактор соцмереж ліги висміяв гру італійця проти «Фулема». Керівництво «шпор» звернулося до Прем'єр-ліги зі скаргою на неприпустимість критики власних футболістів і клубів.

Теги: УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК Челсі Педру Нету

