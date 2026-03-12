УЄФА відкрила дисциплінарну справу проти хавбека «Челсі»

Португалець не зміг стримати емоції в поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Півзахисник лондонського «Челсі» Педру Нету потрапив під розслідування за неспортивну поведінку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Нізаара Кінселлу.

Хавбек спровокував сутичку «синіх» із французьким «Парі Сен-Жермен» у програному поєдинку плейоф Ліги чемпіонів (2:5). Керманич парижан Луїс Енріке попросив болбоя не віддавати мяч португальцю. Натомість Нету підійшов до хлопця і штовхнув його на землю.

Піренеєць прокоментував інцидент після поєдинку. Півзахисник збірної Португалії заявив, що попросив вибачення у болбоя і подарував йому свою футболку. Проте, УЄФА однаково відкрила справу проти Нету.

«Щодо гравця «Челсі» Педру Нету порушена дисциплінарна справа за неспортивну поведінку згідно зі статтею 15(1)(a)(v) Дисциплінарного регламенту УЄФА. Дисциплінарні органи УЄФА ухвалять рішення у цій справі за встановленим порядком», – ідеться в заяві спілки.

