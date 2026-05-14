Юнацька збірна України стала переможцем Турніру розвитку УЄФА

У вирішальній грі Україна перемогла Норвегію

У третьому матчі Турніру розвитку УЄФА, що проходв у Польщі, юнацька збірна України (U-16) під керівництвом Володимира Самборського перемогла в серії пенальті однолітків із Норвегії та стала тріумфатором змагань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Турнір розвитку УЄФА

Норвегія (U-16) – Україна (U-16) 2:2 (1:0), п.п. 2:3

Голи: Лейкангер (8), Манселл (86) – Дзюринець (84, 88, з пенальті).

Результати матчів

Еквадор – Україна – 0:3

Норвегія – Польща – 2:1

Польща – Україна – 0:1

Норвегія – Еквадор – 1:0

Норвегія – Україна – 2:2, п.п. 2:3

Польща – Еквадор – 4:1

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.

Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.

Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.

Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.

Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.

Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.

Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.

Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.

Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.

Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.

Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.

Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)