До збірної України з футболу повернеться ще один іноземний тренер

Авраам Кампомар працював у «Шахтаря» і перебував у штабі Олександра Петракова в збірній України

Іспанський фахівець Авраам Кампомар приєднається до штабу збірної України з футболу після призначення Андреа Мальдери. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ТаТоТаке.

Що відомо про Авраама Кампомара

Іспанський тренер Авраам Кампомар приєднається до збірної України після призначення італійця Андреа Мальдера, який найближчим часом очолить збірну України.

За інформацією журналіста Михайла Співаковського, досвідчений фахівець відповідатиме за аналітику та футбольний аналіз, а також виконуватиме роль перекладача.

Кампомар працював у структурі «Шахтаря» з 2018 по 2020 рік, де обіймав посаду координатора молодих кадрів. Із серпня 2020-го до грудня 2021 року іспанець допомагав головному тренеру збірної України Олександру Петракову.

Після припинення роботи в «синьо-жовтій» команді Кампомар приєднався до луганської «Зорі», де провів півроку. Останнім клубом в кар'єрі іспанця був казахстанський «Актобе».

Коли призначать Мальдеру

За попередньою інформацією, італійський фахівець Андреа Мальдера очолить збірну України з футболу у середині травня.

Мальдера прибуде до Києва 18 травня. Наступного дня Виконком УАФ офіційно затвердить його на посаді головного тренера національної збірної України з футболу. Представить Мальдеру на засіданні Виконкому президент УАФ Андрій Шевченко.

Відомо, що Шевченко та Мальдера 20 травня будуть присутні на фінальному матчі Кубка України «Динамо» – «Чернігів», який відбудеться на «Арені- Львів».

Зазначимо, що Мальдера буде першим іноземним спеціалістом, який очолить збірну України.

Що відомо про нового тренера збірної України

До червня 2016 року Андреа працював у структурі «Мілана», де обіймав посади тренера з розвитку техніки та аналітика матчів, після чого приєднався до штабу збірної України.

Протягом п'яти років Мальдера допомагав головному тренеру Андрію Шевченку, який наразі є президентом Української асоціації футболу. В серпні 2021-го він залишив «синьо-жовтих» і приєднався до англійського «Брайтона».

Останнім місцем роботи італійця був французький «Марсель», де він виконував обов'язки асистента. Мальдера не має досвіду роботи на посаді головного тренера, проте готовий розпочати самостійну кар'єру.

У червні Україна зіграє два контрольних поєдинки – проти Польщі та Данії. Восени 2026 року на збірну України чекає виступ у Дивізіоні B Ліги націй, де її суперниками будуть Угорщина, Грузія та Північна Ірландія.

Нагадаємо, майбутній головний тренер збірна України з футболу Андреа Мальдера отримуватиме значно меншу зарплату, ніж попередні наставники національної команди. Річний оклад італійського фахівця становитиме менш ніж 500 тисяч євро. Йдеться орієнтовно про 30–35 тисяч євро на місяць.

Відомо, що попередній тренерський штаб Сергія Реброва отримував до 2 мільйонів євро на рік, тоді як сам наставник «синьо-жовтих» заробляв – 1,25 млн євро.