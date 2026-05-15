Головна Спорт Новини
search button user button menu button

До збірної України з футболу повернеться ще один іноземний тренер

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
До збірної України з футболу повернеться ще один іноземний тренер
Авраам Кампомар працював у «Шахтаря» і перебував у штабі Олександра Петракова в збірній України
фото: ФК Шахтар
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Авраам Кампомар працював у «Шахтарі» та штабі Петракова

Іспанський фахівець Авраам Кампомар приєднається до штабу збірної України з футболу після призначення Андреа Мальдери. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ТаТоТаке.

Що відомо про Авраама Кампомара

Іспанський тренер Авраам Кампомар приєднається до збірної України після призначення італійця Андреа Мальдера, який найближчим часом очолить збірну України.

За інформацією журналіста Михайла Співаковського, досвідчений фахівець відповідатиме за аналітику та футбольний аналіз, а також виконуватиме роль перекладача.

Кампомар працював у структурі «Шахтаря» з 2018 по 2020 рік, де обіймав посаду координатора молодих кадрів. Із серпня 2020-го до грудня 2021 року іспанець допомагав головному тренеру збірної України Олександру Петракову.

Після припинення роботи в «синьо-жовтій» команді Кампомар приєднався до луганської «Зорі», де провів півроку. Останнім клубом в кар'єрі іспанця був казахстанський «Актобе».

Коли призначать Мальдеру

За попередньою інформацією, італійський фахівець Андреа Мальдера очолить збірну України з футболу у середині травня.

Мальдера прибуде до Києва 18 травня. Наступного дня Виконком УАФ офіційно затвердить його на посаді головного тренера національної збірної України з футболу. Представить Мальдеру на засіданні Виконкому президент УАФ Андрій Шевченко.

Відомо, що Шевченко та Мальдера 20 травня будуть присутні на фінальному матчі Кубка України «Динамо» – «Чернігів», який відбудеться на «Арені- Львів».

Зазначимо, що Мальдера буде першим іноземним спеціалістом, який очолить збірну України.

Що відомо про нового тренера збірної України

До червня 2016 року Андреа працював у структурі «Мілана», де обіймав посади тренера з розвитку техніки та аналітика матчів, після чого приєднався до штабу збірної України.

Протягом п'яти років Мальдера допомагав головному тренеру Андрію Шевченку, який наразі є президентом Української асоціації футболу. В серпні 2021-го він залишив «синьо-жовтих» і приєднався до англійського «Брайтона».

Останнім місцем роботи італійця був французький «Марсель», де він виконував обов'язки асистента. Мальдера не має досвіду роботи на посаді головного тренера, проте готовий розпочати самостійну кар'єру.

У червні Україна зіграє два контрольних поєдинки – проти Польщі та Данії. Восени 2026 року на збірну України чекає виступ у Дивізіоні B Ліги націй, де її суперниками будуть Угорщина, Грузія та Північна Ірландія.

Нагадаємо, майбутній головний тренер збірна України з футболу Андреа Мальдера отримуватиме значно меншу зарплату, ніж попередні наставники національної команди. Річний оклад італійського фахівця становитиме менш ніж 500 тисяч євро. Йдеться орієнтовно про 30–35 тисяч євро на місяць.

Відомо, що попередній тренерський штаб Сергія Реброва отримував до 2 мільйонів євро на рік, тоді як сам наставник «синьо-жовтих» заробляв – 1,25 млн євро.

Читайте також:

Теги: Андреа Мальдера Збірна України НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олександр Шовковський заговорив про можливість очолити збірну України
Шовковський вперше відповів, чи мав пропозицію очолити збірну України
18 квiтня, 21:03
Алессандро Бастоні готовий перебратися до Іспанії
Чемпіон Європи-2020 узгодив умови контракту з «Барселоною» – ЗМІ
21 квiтня, 18:44
Чеферін: Ми намагаємося пояснити арбітрам, що рішення приймає суддя на полі
Президент УЄФА заявив, що перестав розуміти деякі суддівські рішення
24 квiтня, 10:18
Мирон Маркевич готовий відновити тренерську кар’єру заради збірної
В УАФ вже визначилась із двома кандидатами на посаду тренера збірної України – ЗМІ
24 квiтня, 11:35
З 2017 року Тимощук працює в «Зеніті»
Зрадник Тимощук поскаржився на суддівство в російському футболі
28 квiтня, 15:18
Маркус Рашфорд повернув найкращу форму в Іспанії
«Барселона» зібралася вдруге орендувати Рашфорда: відома позиція нападника
28 квiтня, 20:49
Андрій Воробей: Тренер збірної повинен мати незаперечний авторитет для гравців, бути сильним мотиватором
Екснападник «Шахтаря» Воробей назвав тренера, який потрібен збірній України
30 квiтня, 11:44
Расмус Гойлунд освоївся на «Сан-Паоло»
Гранд чемпіонату Італії викупить нападника «Манчестер Юнайтед» – інсайдер
5 травня, 17:58
Неймар набрав непогану форму
Неймар оформив гол у другому поєдинку поспіль
11 травня, 10:58

Новини

Стародубцева пробилася до півфіналу турніру WTA 125 у Парижі
Стародубцева пробилася до півфіналу турніру WTA 125 у Парижі
Ребров запросив у «Панатінаїкоса» неймовірну зарплату – джерело
Ребров запросив у «Панатінаїкоса» неймовірну зарплату – джерело
Депутат Думи назвав «зрадою» трансляцію Чемпіонату світу з хокею в Росії
Депутат Думи назвав «зрадою» трансляцію Чемпіонату світу з хокею в Росії
До збірної України з футболу повернеться ще один іноземний тренер
До збірної України з футболу повернеться ще один іноземний тренер
Норвегія та США звинуватили проросійського президента Федерації лижного спорту у авторитаризмі
Норвегія та США звинуватили проросійського президента Федерації лижного спорту у авторитаризмі
Моурінью представлять новим головним тренером «Реалу» наступного тижня – джерело
Моурінью представлять новим головним тренером «Реалу» наступного тижня – джерело

Новини

В окремих областях України дощитиме: погода на 15 травня 2026
Сьогодні, 05:59
Президент Зеленський і правозахисниця Матвійчук отримають від Євросоюзу найвищу нагороду
Вчора, 22:15
В Україні дощі, грози: погода на 14 травня
Вчора, 05:59
Міністр енергетики США заявив, що Іран близький до створення ядерної зброї
Вчора, 01:29
Розпад урядової коаліції у Латвії: у ситуацію втрутився президент країни
13 травня, 21:49
Палата представників США зібрала голоси, щоб винести на голосування допомогу Україні
13 травня, 21:27

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua