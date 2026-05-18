Українські борці вільного стилю здобули чотири медалі на чемпіонаті Європи U-17

Українці здобули золото, два срібла і бронзу у Самокові

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

У болгарському Самокові завершився чемпіонат Європи з боротьби серед спортсменів до 17 років

Українські вільники здобули чотири медалі на чемпіонаті Європи U-17. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

У болгарському Самокові завершився чемпіонат Європи з трьох видів боротьби серед спортсменів до 17 років. За результатами змагань чоловіча збірна України з вільної боротьби здобула чотири нагороди та посіла четверте місце в загальнокомандному заліку.

Золоту медаль континентальної першості виборов:

Марко Кваснюк (в.к. до 45 кг).

Віцечемпіонами Європи U-17 стали:

Володимир Бойко (в.к. до 48 кг)

Микита Кузьменко (в.к. до 60 кг).

Бронзу здобув:

Тимур Абумуслімов (в.к. до 65 кг).

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції:

Шосте місце

Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)

Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце

Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце