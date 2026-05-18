Українські борці вільного стилю здобули чотири медалі на чемпіонаті Європи U-17

Артем Худолєєв
Українці здобули золото, два срібла і бронзу у Самокові
У болгарському Самокові завершився чемпіонат Європи з боротьби серед спортсменів до 17 років

Українські вільники здобули чотири медалі на чемпіонаті Європи U-17. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

У болгарському Самокові завершився чемпіонат Європи з трьох видів боротьби серед спортсменів до 17 років. За результатами змагань чоловіча збірна України з вільної боротьби здобула чотири нагороди та посіла четверте місце в загальнокомандному заліку.

Золоту медаль континентальної першості виборов:

  • Марко Кваснюк (в.к. до 45 кг).

Віцечемпіонами Європи U-17 стали:

  • Володимир Бойко (в.к. до 48 кг)
  • Микита Кузьменко (в.к. до 60 кг).

Бронзу здобув:

  • Тимур Абумуслімов (в.к. до 65 кг).

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції: 

Шосте місце

  • Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)
  • Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце 

  • Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

  • Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

  • Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце

  • Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
  • Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика, особисті змагання)
  • Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)
