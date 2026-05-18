Українські борці вільного стилю здобули чотири медалі на чемпіонаті Європи U-17
У болгарському Самокові завершився чемпіонат Європи з боротьби серед спортсменів до 17 років
Українські вільники здобули чотири медалі на чемпіонаті Європи U-17.
У болгарському Самокові завершився чемпіонат Європи з трьох видів боротьби серед спортсменів до 17 років. За результатами змагань чоловіча збірна України з вільної боротьби здобула чотири нагороди та посіла четверте місце в загальнокомандному заліку.
Золоту медаль континентальної першості виборов:
- Марко Кваснюк (в.к. до 45 кг).
Віцечемпіонами Європи U-17 стали:
- Володимир Бойко (в.к. до 48 кг)
- Микита Кузьменко (в.к. до 60 кг).
Бронзу здобув:
- Тимур Абумуслімов (в.к. до 65 кг).
Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.
Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції:
Шосте місце
- Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)
- Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)
Сьоме місце
- Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)
Восьме місце
- Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)
Дев'яте місце
- Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)
Десяте місце
- Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
- Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика, особисті змагання)
- Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)
