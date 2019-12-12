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    Італійський голова арбітрів УАФ Лучано Луччі може отримати українське громадянство

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    Лучано Луччі - Італійський голова арбітрів УАФ Лучано Луччі може отримати українське громадянство
    Лучано Луччі
    Футбол 24

    Фахівець з суддівства працює в Україні з 2010 року

    Італійський голова комітету арбітрів Української асоціації футболу Лучано Луччі може отримати українське громадянство.

    Про це фахівець заявив під час спілкування з пресою на засідання Ради ліг УАФ.

    «Я за десять років уже можу підхоплювати гімн. Можливо, звернуся до відповідних органів, аби отримати українське громадянство», - зазначив Луччі.

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    70-річний італійський фахівець з суддівства Лучано Луччі працює в Україні з 2010 року. Посаду голови комітету арбітрів УАФ обіймає з 2015 року.

    Напередодні Луччі повідомив про впровадження системи відеоповторів VAR в українській Прем’єр-лізі. З початком другого кола змагань їх використовуватимуть у двох поєдинках кожного туру.

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