Італійського лікаря дискваліфіковано на 30 років за надання допінгу плавцям



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Філіппо Маньїні. Фото KCS Media srl

Причетність Гвідо Порчелліні була доведена

Італійський лікар Гвідо Порчелліні отримав дискваліфікацію на 30 років за надання допінгу спортсменам.

Про це повідомляє Swim Swam.

Таке покарання фахівцю винесло антидопінгове агентство Італії, яке довело, що він постачав заборонені речовини плавцям.

Водночас, поки не винесено вердикт щодо плавців Мікеле Сантуччі та Філіппо Маньїні, які отримували препарати від Порчелліні.

Маньїні, який вигравав чемпіонати світу та Європи, як припускає слідство, брав участь у схемах Порчелліні з постачання плавців допінгом.

Йому загрожує вісім років дискваліфікації.

Сантуччі свідчення давати відмовляється, інформує «Спорт-Экспресс».

Раніше повідомлялося, що Філіппо Маньїні може отримати дискваліфікацію на вісім років, а Мішель Сантуччі – на чотири.

Маньїні є дворазовим чемпіоном світу, срібним і бронзовим призером чемпіонатів світу, а також бронзовим призером Олімпіади-2004 в Афінах і 9-разовим чемпіоном Європи. Спортсмен був капітаном збірної Італії у Ріо-2016.

Сантуччі є срібним призером чемпіонату світу-2012, також у його активі срібло та бронза Універсіади (2009, 2013).