Італійського футболіста зловили за заняттям сексом в громадському туалеті



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Щоб стати популярним, Маттео Вольтоліні було не обов'язково яскраво грати Скрін-шот

Маттео Вольтоліні через неочікувану популярність обмежив вільний доступ до своєї сторінки в Instagram

Голкіпер італійської «Реджани» Маттео Вольтоліні був помічений за заняттям сексом в громадському туалеті, повідомляє El Mundo Deportivo.

Згідно з інформацією джерела, про 23-річного воротаря клубу Серії C заговорили після того, як в Мережі з'явилося відео, на якому видно, як він займається любов'ю з молодою дівчиною в туалеті нічного клубу. Інцидент трапився минулої неділі, 17 листопада.

«Реджана» вже відсторонила футболіста від тренувань на тиждень до з'ясування обставин того, що сталося. З огляду на популярність, яка на нього звалилася, Вольтоліні обмежив вільний доступ до своєї сторінки в Instagram.

У поточному сезоні воротар зіграв за «Реджану» три матчі і пропустив чотири м'ячі. Його контракт з клубом розрахований до літа 2021 року.

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