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    Новини

    Італійського велогонщика збило авто

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    Доменіко Поццовіво - Італійського велогонщика збило авто
    Доменіко Поццовіво
    Євроспорт

    У Доменіко Поццовіво з команди Bahrain Meridaм переламані руки та ноги

    Італійського велогонщика команди Bahrain Meridaм Доменіко Поццовіво збило авто під час тренування.

    Лікарі дісталися до місця пригоди за кілька хвилин та надали необхідну допомогу. Спортсмен залишався при свідомості, у нього переламані ноги та руки, інформує quicosenza.it.

    Поццовіво на професіональному рівні виступає з 2005 року. 2012 року він переміг на етапі престижної гонки «Джиро д’Італія». Того ж року виграв гонку «Тур Альп».

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