Міжнародна федерація волейболу (FIVB) навесні 2022 року усунула збірну Росії від участі у міжнародних турнірах.

Заболотников: Усі дивилися чемпіонат світу та плакали від того, що там немає збірної Росії

Центральний блокуючий волейбольного клубу «Білогір'я» та збірної Росії Георгій Заболотников розповів пропагандистам, що стежив за чемпіонатом світу, що відбувся у вересні у двох містах Філіппін. Про це повідомляє «Главком».

«Насправді дуже сумно. Але маємо те, що маємо. Усі дивилися чемпіонат світу та плакали від того, що там немає збірної Росії. І я також плакав. Я робив якісь порівняння, але, очевидно, ми були б призерами там. Я не маю надії, що збірну Росії допустять у 2026 році», – заявив Заболотников.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Варто зазначити, що Саютіна отримала візи для в'їзду до США і Канади. Там мають відбутися два етапи Кубка світу, на яких будуть розігруватися залікові бали для участі в Олімпіаді.

Відбіркові для росіян етапи Кубка світу з ковзанярського спорту пройдуть в американському Солт-Лейк-Сіті (з 14 по 16 листопада), канадському Калгарі (21-23 листопада), нідерландському Херенвені (5-7 грудня) та норвезькому Хамарі (12-14 грудня).

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії.