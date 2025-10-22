Україна здобула ще одну путівку на чемпіонат світу з карате

23-річний киянин Нікіта Філіпов здобув ще одну путівку для України до фінального етапу

Українська команда виборола ще одну путівку на чемпіонат світу з карате. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Спортивний Комітет України.

17-19 жовтня у Парижі відбувся кваліфікаційний турнір до чемпіонату світу-2025. На арені Pierre de Coubertin Stadium змагалися 554 атлети зі 105 країн, щоб здобути шанс виступити у фіналі, який пройде наприкінці листопада в Каїрі (Єгипет).

23-річний киянин Нікіта Філіпов (клуб «Чемпіон») здобув ще одну путівку для України до фінального етапу. Після поразки у групі він зібрався і впевнено переміг суперників із Марокко та Еквадору, а в плей-оф здолав чеха Мартіна Драбека – і виборов місце у Каїрі.

Раніше право виступити на світовій першості вже отримали:

Юлія Палашевська (-50 кг), Анжеліка Терлюга (-55 кг), Олександра Шолохова (-61 кг), Еліна Сєлємєнєва (-68 кг), Дарія Булай (68+ кг), Андрій Заплітний (-75 кг), Валерій Чоботар (-84 кг) і Різван Талібов (84+ кг).

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.