Тхеквондист з Донеччини здобув історичну для України нагороду чемпіонату світу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Тхеквондист з Донеччини здобув історичну для України нагороду чемпіонату світу
Гарбар здобув бронзу у ваговій категорії до 87 кг

Чемпіонат світу з тхеквондо триватиме до 30 жовтня

Україна здобула першу медаль на чемпіонаті світу з тхеквондо (ВТФ), що проходить у китайському місті Усі. Про це повідомляє «Главком».

Тхеквондист з Донеччини Артем Гарбар здобув бронзу у ваговій категорії до 87 кг.

Він пройшов до півфіналу, забезпечивши собі нагороду світової першості, і там поступився бронзовому призеру Олімпійських ігор-2024 Алессіо Сімоне з Італії.

Ця бронза – перша нагорода Артема Гарбара на чемпіонатах світу. Також ця нагорода стала першою в історії українського чоловічого тхеквондо.

Чемпіонат світу триватиме до 30 жовтня.

Як повідомлялося, Рада Міжнародної федерації лижних видів спорту (FIS) проголосувала проти допуску росіян та білорусів до олімпійських кваліфікаційних змагань.

«Рада FIS проголосувала за недопуск спортсменів в індивідуальному нейтральному статусі (AIN) до кваліфікаційних змагань до зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року в Мілані. Статус AIN був розроблений Міжнародним олімпійським комітетом як можливий шлях для участі спортсменів з Росії та Білорусі у кваліфікаційних змаганнях зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року. При цьому кожна міжнародна федерація зберігає за собою право самостійно вирішувати, чи допускати цих спортсменів до кваліфікації чи ні», – йдеться у повідомленні пресслужби FIS.

Нагадаємо, російський ковзаняр Данііл Найденишев, якого Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральним атлетом, виявився другом російського окупанта Михайла Лебедєва.

В Instagram Найденишев є підписником сторінки Лебедєва, який бере участь у війні проти України. Лебедєв на своїй сторінці розміщує фото та відео своєї участі у війні проти України. Варто зазначити, що окупант Лебедєв також є підписником Найденишева.

Крім того, він лайкнув в Instagram допис на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.

Теги: тхеквондо спорт

