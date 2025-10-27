Тхеквондист з Донеччини здобув історичну для України нагороду чемпіонату світу

Чемпіонат світу з тхеквондо триватиме до 30 жовтня

Україна здобула першу медаль на чемпіонаті світу з тхеквондо (ВТФ), що проходить у китайському місті Усі. Про це повідомляє «Главком».

Тхеквондист з Донеччини Артем Гарбар здобув бронзу у ваговій категорії до 87 кг.

Він пройшов до півфіналу, забезпечивши собі нагороду світової першості, і там поступився бронзовому призеру Олімпійських ігор-2024 Алессіо Сімоне з Італії.

Ця бронза – перша нагорода Артема Гарбара на чемпіонатах світу. Також ця нагорода стала першою в історії українського чоловічого тхеквондо.

Чемпіонат світу триватиме до 30 жовтня.

