Міністра спорту РФ Дегтярьов незаконно відвідав анексований Крим

Дегтярьов у соцмережах розповів про унікальний кримський клімат

Дегтярьов заявив, що окупанти в анексованому Криму активно розвивають базу Міністерства спорту Росії

Міністра спорту РФ та керівника Олімпійського комітету Росії Михайло Дегтярьов незаконно відвідав анексований Крим. Про це повідомляє «Главком».

«У Республіці Крим активно розвиваємо базу Міністерства спорту Росії. Унікальний клімат цього місця дозволяє організовувати тренувальний процес в інтенсивному режимі та легко відновлюватися атлетам. Тут готуються збірні команди Росії з різних видів спорту. Інфраструктура всього комплексу «Кримський» включає два центри в Алушті і в селищі Чайка, куди в першу чергу приїжджають дитячо-юнацькі команди», – написав у суботу, 1 листопада, Дегтярьов у своєму Телеграм-каналі.

Він також зазначив, що Медико-відновлювальний центр на території анексованого Криму дозволив уперше створити повноцінні умови для обстеження, лікування та реабілітації після інтенсивних фізичних навантажень спортсменів та російських окупантів.

Дегтярьов на територію окупованого Криму потрапив, не проходячи митний та прикордонний контроль, згідно з законами нашої країни. Він порушив законодавство України.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Варто зазначити, що Саютіна отримала візи для в'їзду до США і Канади. Там мають відбутися два етапи Кубка світу, на яких будуть розігруватися залікові бали для участі в Олімпіаді.

Відбіркові для росіян етапи Кубка світу з ковзанярського спорту пройдуть в американському Солт-Лейк-Сіті (з 14 по 16 листопада), канадському Калгарі (21-23 листопада), нідерландському Херенвені (5-7 грудня) та норвезькому Хамарі (12-14 грудня).

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії.