МПК анонсував заяву щодо участі росіян і білорусів у Паралімпіаді

Чи дійсно росіян не буде на Паралімпіаді?

Зимові Паралімпійські ігри-2026 пройдуть в італійських Мілані та Кортіні д'Ампеццо 6-15 березня

Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) відповів на запит «Главкома» щодо участі у Паралімпійських іграх 2026 року російських та білоруських спортсменів.

Вчора, 21 жовтня, Рада Міжнародної федерації лижних видів спорту (FIS) проголосувала проти допуску росіян та білорусів до олімпійських та паралімпійських кваліфікаційних змагань. Таким чином, представники країн-агресорів втратили останню можливість кваліфікуватися на зимову Паралімпіаду згідно з чинними на разі правилами.

У разі допуску росіян і білорусів до змагань вони б мали можливість брати участь в них з власною символікою, прапором та гімном.

«Главком» цікавився у МПК:

Чи може МПК підтвердити, що після рішення FIS російські та білоруські спортсмени втратили свій останній шанс кваліфікуватися на Паралімпійські ігри?

Чи мають російські та білоруські спортсмени шанс ще кваліфікуватися на Паралімпійські ігри? У яких видах спорту?

«Завтра ми маємо зробити оголошення щодо цього», – відповів «Главкому» директор зі зв'язків із громадськістю МПК Крейг Спенс.

Як повідомлялося, Рада Міжнародної федерації лижних видів спорту (FIS) проголосувала проти допуску росіян та білорусів до олімпійських кваліфікаційних змагань.

«Рада FIS проголосувала за недопуск спортсменів в індивідуальному нейтральному статусі (AIN) до кваліфікаційних змагань до зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року в Мілані. Статус AIN був розроблений Міжнародним олімпійським комітетом як можливий шлях для участі спортсменів з Росії та Білорусі у кваліфікаційних змаганнях зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року. При цьому кожна міжнародна федерація зберігає за собою право самостійно вирішувати, чи допускати цих спортсменів до кваліфікації чи ні», – йдеться у повідомленні пресслужби FIS.

Нагадаємо, російський ковзаняр Данііл Найденишев, якого Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральним атлетом, виявився другом російського окупанта Михайла Лебедєва.

В Instagram Найденишев є підписником сторінки Лебедєва, який бере участь у війні проти України. Лебедєв на своїй сторінці розміщує фото та відео своєї участі у війні проти України. Варто зазначити, що окупант Лебедєв також є підписником Найденишева.

Крім того, він лайкнув в Instagram допис на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.