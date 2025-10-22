Головна Спорт Новини
Кримськотатарський борець Мірзоєв здобув золото чемпіонату світу U23 з боротьби

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Ірфан Мірзоєв у ваговій категорії до 77 кг у боротьбі за золото переміг борця з Грузії Тимурі Ордженікідзе

Планетарна першість з трьох видів боротьби стартувала у Сербії

Золотом та сріблом відкривають українські борці греко-римського стилю лік нагородам на чемпіонаті світу U23. Про це повідомляє Главком з посиланням на Base of Ukrainian Sports.

Планетарна першість з трьох видів боротьби стартувала у Сербії.

Надуспішним став перший змагальний день для української збірної. Двоє борців греко-римського стилю, з виступу яких розпочався чемпіонат світк, вийшли до фіналів.

Кримськотатарський борець Ірфан Мірзоєв у ваговій категорії до 77 кг у боротьбі за золото переміг борця з Грузії Тимурі Ордженікідзе та став чемпіоном світу.

У вазі до 87 кг Іван Чмир за підсумками фінального поєдинку проти іранця здобув срібну нагороду.

Ще одну медаль для України гарантував Єгор Якушенко, який пробився до фіналу у вазі до 97 кг. Олег Халілов (до 72 кг) через втішні сутички спробує пробитися до поєдинку за «бронзу».

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

