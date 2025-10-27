24-25 жовтня у французькому місті Лаваль відбувся заключний етап Кубка Європи зі скелелазіння на швидкість

Ярослав Ткач став бронзовим призером Кубка Європи зі скелелазіння 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України у Кіровоградській області.

24-25 жовтня у французькому місті Лаваль відбувся заключний етап Кубка Європи зі скелелазіння на швидкість. У змаганнях взяли участь 40 найсильніших спортсменів континенту, які протягом року виборювали очки у шести етапах престижного турніру.

Україну на фінальному етапі представляв вихованець кропивницької міської КДЮСШ № 1 Ярослав Ткач – учасник Літніх Олімпійських ігор 2024 року в Парижі. У надзвичайно напруженій боротьбі Ярослав виборов срібну медаль у Лавалі.

Цей результат став логічним підсумком стабільних виступів спортсмена протягом сезону і дозволив йому посісти третє місце у загальному заліку Кубка Європи 2025 року. Таким чином, Ярослав Ткач завершив сезон серед найкращих спортсменів Європи у швидкісному скелелазінні.

Підготовку атлета до змагань здійснював Заслужений тренер України Микола Побережець.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.