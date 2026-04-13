Яремчук поповнив список українських голеадорів у Франції

Нападник доклався до перемоги в черговому турі Ліги 1

Форвард збірної України Роман Яремчук оформив перший гол за «Ліон» у чемпіонаті Франції. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на StatMuse.

Українець доклався до перемоги над «Лор'яном» (2:0) у 29-му турі Ліги 1. Саме Яремчук відкрив рахунок у протистоянні на старті другої половини. Нападник головою замкнув навіс Ендріка з правого флангу.

Яремчук став шостим українцем в історії, який відзначився у чемпіонаті Франції. Найкращим бомбардиром залишається Олександр Заваров. Ексзірка київського «Динамо» оформив 10 голів за «Нансі» на початку 90-х.

До лав «ткачів» Яремчук приєднався на початку лютого. З тих пір він провів 10 матчів за «Ліон» у всіх турнірах. До свого активу форвард записав два м'ячі та один асист.

Українці в чемпіонаті Франції

Заваров залишається найуспішнішим українцем у Лізі 1. Він відіграв два сезони в елітному дивізіоні. Там хавбек зіграв 58 поєдинків, у яких оформив 10 голів.

Другим бомбардиром серед українців залишається форвард Сергій Скаченко. На межі століть він провів 27 матчів за «Метц». До свого активу він записав чотири м'ячі.

Ще три українці – Павло Яковенко, Руслан Маліновський та Ілля Забарний – оформили по голу в Лізі 1. Наразі виступи в чемпіонаті Франції продовжують Яремчук і Забарний.

Роман Яремчук у сезоні 2025/26

Кампанію українець розпочав у складі пірейського «Олімпіакоса». Там він був резервістом, але встиг зіграти 16 матчів у всіх турнірах (чотири м'ячі, одна результативна передача).

У зимове трансферне вікно «Ліон» орендував нападника. Угода коштувала «ткачам» 1,5 млн євро. Французький гранд також матиме право викупу Яремчука за 5 млн.

До слова, нападник збірної України Владислав Ванат достроково завершив сезон. Форвард ушкодив підколінне сухожилля. Його відновлення займе 10-12 тижнів, тож на поле українець повернеться вже в наступному сезоні.

Нагадаємо, нещодавно Забарний провів ювілейний поєдинок у провідних чемпіонатах Європи. Центрбек тепер має за плечима сотню матчів у першостях Англії та Франції. До слова, в українській Прем'єр-лізі він зіграв лише півсотні поєдинків.