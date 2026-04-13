Яремчук поповнив список українських голеадорів у Франції

glavcom.ua
Антон Федорців
Роман Яремчук оформив дебютний гол у французькій першості
фото: ФК «Ліон»

Нападник доклався до перемоги в черговому турі Ліги 1

Форвард збірної України Роман Яремчук оформив перший гол за «Ліон» у чемпіонаті Франції. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на StatMuse.

Українець доклався до перемоги над «Лор'яном» (2:0) у 29-му турі Ліги 1. Саме Яремчук відкрив рахунок у протистоянні на старті другої половини. Нападник головою замкнув навіс Ендріка з правого флангу.

Яремчук став шостим українцем в історії, який відзначився у чемпіонаті Франції. Найкращим бомбардиром залишається Олександр Заваров. Ексзірка київського «Динамо» оформив 10 голів за «Нансі» на початку 90-х.

До лав «ткачів» Яремчук приєднався на початку лютого. З тих пір він провів 10 матчів за «Ліон» у всіх турнірах. До свого активу форвард записав два м'ячі та один асист.

Повну версію матчу дивіться тут:
https://megogo.net/ua/sport/27851516-lion-lorian.html

Українці в чемпіонаті Франції

Заваров залишається найуспішнішим українцем у Лізі 1. Він відіграв два сезони в елітному дивізіоні. Там хавбек зіграв 58 поєдинків, у яких оформив 10 голів.

Другим бомбардиром серед українців залишається форвард Сергій Скаченко. На межі століть він провів 27 матчів за «Метц». До свого активу він записав чотири м'ячі.

Ще три українці – Павло Яковенко, Руслан Маліновський та Ілля Забарний – оформили по голу в Лізі 1. Наразі виступи в чемпіонаті Франції продовжують Яремчук і Забарний.

Роман Яремчук у сезоні 2025/26

Кампанію українець розпочав у складі пірейського «Олімпіакоса». Там він був резервістом, але встиг зіграти 16 матчів у всіх турнірах (чотири м'ячі, одна результативна передача).

У зимове трансферне вікно «Ліон» орендував нападника. Угода коштувала «ткачам» 1,5 млн євро. Французький гранд також матиме право викупу Яремчука за 5 млн.

До слова, нападник збірної України Владислав Ванат достроково завершив сезон. Форвард ушкодив підколінне сухожилля. Його відновлення займе 10-12 тижнів, тож на поле українець повернеться вже в наступному сезоні.

Нагадаємо, нещодавно Забарний провів ювілейний поєдинок у провідних чемпіонатах Європи. Центрбек тепер має за плечима сотню матчів у першостях Англії та Франції. До слова, в українській Прем'єр-лізі він зіграв лише півсотні поєдинків.

Читайте також:

Читайте також

Уболівальники техасців тепер підтримуватимуть двох українців
Українець з Другої ліги несподівано приєднався до клубу зі США
1 квiтня, 13:29
Віктор Циганков поки не продовжив контракт із «червоно-білих»
«Жирона» розгляне варіант продажу одного з українців
1 квiтня, 19:57
Мічел став бажаною фігурою на чолі історичного гранда Європи
Тренер Циганкова та Ваната зацікавив клуб іншої зірки збірної України – ЗМІ
3 квiтня, 19:55
Серхіо Рамос продовжив підтримувати Україну та українців
Юний український футболіст поспілкувався з легендою «Реала»
7 квiтня, 19:30
Андрій Лунін зберіг оптимізм перед матчем-відповіддю
Лунін відреагував на поразку від «Баварії» у чвертьфіналі Ліги чемпіонів
8 квiтня, 10:29
Владислав Ванат надовго потрапив у лазарет
Нападник збірної України достроково завершив сезон
8 квiтня, 17:44

Лень відзначився дабл-даблом у грі чемпіонату Іспанії з баскетболу
Росіянин намагався скоїти самогубство у туалеті через невдалу ставку на футбол
«Рома» визначилася з майбутнім конкурента Довбика – інсайдер
Ганський футболіст загинув після збройного нападу на клубний автобус
У колекції Ягупової з'явився Єврокубок: всі трофеї лідерки збірної України з баскетболу
Жіноча збірна України з гандболу пробилася на Євро-2026
Новини

13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Поливаний понеділок: що потрібно зробити у перший день після Великодня
Вчора, 21:10
Великдень 2026: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 06:45
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 12 квітня 2026
Вчора, 05:59
Великдень 2026: традиції, заборони, прикмети та звичаї святкування
11 квiтня, 16:15
«Укрзалізниця» запускає тестовий рейс до аеропорту Кишинева
11 квiтня, 12:10

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
