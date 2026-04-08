Лунін відреагував на поразку від «Баварії» у чвертьфіналі Ліги чемпіонів

glavcom.ua
Антон Федорців
Андрій Лунін зберіг оптимізм перед матчем-відповіддю
фото: Reuters

Українець пропустив двічі від німецького гранда

Голкіпер мадридського «Реала» Андрій Лунін поділився емоціями після першого поєдинку з мюнхенською «Баварією» (1:2) у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Marca.

Воротар «вершкових» пропустив під кінець першого тайму та на старті другого. У першому епізоді нападник «ротен» Діас вискочив один на один із кіпером і переграв того в дотик із центру штрафного. А в другому форвард мюнхенців Кейн поклав у нижній кут із півкола карної зони.

«Ми могли уникнути пропущених м'ячів, але команда добре відреагувала. Якщо Ноєра визнала найкращим гравцем матчу, то ми багато атакували. Ми залишаємося у грі. Ситуацію завжди можна покращити. Матч-відповідь буде складнішим, але ми віримо в себе. Це чвертьфінал Ліги чемпіонів. Ми знали, що в будь-якому випадку це буде нелегко», – заявив Лунін.

Український голкіпер «вершкових» оцінив підхід власної команди до поєдинку. За його словами, обидва колективи намагалися домінувати. Окрім того, він поділився рецептом успіху в матчі-відповіді.

«Ми знали, що в якийсь момент нам доведеться захищатися низьким блоком. Коли ми контролювали м'яч, то теж хотіли домінувати. Потрібно намагатися забити та не пропустити. Подивимося, чи зможемо ми змінити ситуацію», – додав Лунін.

Напередодні українець виконав п'ять сейвів. Зокрема, він парирував три удари з меж штрафного майданчика. Коефіцієнт недопущених голів Луніна в поєдинку з «Баварією» склав 0,47.

Андрій Лунін у сезоні 2025/26

Прем'єрний матч у кампанії українець провів у листопаді. Тоді він підмінив бельгійця Куртуа в основному раунді Ліги чемпіонів проти пірейського «Олімпіакоса» (4:3).

Ще два поєдинки взимку кіпер провів у Кубку Іспанії. У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти англійського «Манчестер Сіті» українець замінив Куртуа в перерві. Був основним у наступних трьох поєдинках поспіль.

На цей момент Лунін зіграв сім поєдинків у всіх турнірах, у яких пропустив 14 м'ячів. Зберіг ворота сухими голкіпер лише в матчі з англійським грандом.

«Реал» у сезоні 2025/26

У суботу «вершкові» зазнали поразки від «Мальорки» (1:2) у рамках 30-го туру іспанської Ла Ліги. Як наслідок, «Барселона» збільшила перевагу над мадридцями нагорі турнірної таблиці. Каталонці набрали 76 очок, а в активі «Реала» залишилося 69 пунктів за вісім турів до кінця сезону.

Похід за Кубком Іспанії «вершкові» завершили в 1/8 фіналу. У середині січня команда Арбелоа несподівано поступилася «Альбасете» (2:3). За кілька днів перед «Реал» ще під керівництвом Хабі Алонсо програв «Барсі» фінал Суперкубка Іспанії з тим же рахунком.

Натомість «вершкові» продовжують похід за черговим трофеєм Ліги чемпіонів. У чвертьфіналі турніру «Реал» зустрінеться з мюнхенською «Баварією». Матчі цієї стадії для мадридців заплановані на 7 квітня і 15 квітня.

До слова, раніше форвард Кіліан Мбаппе відреагував на чутки про діагностику «Реалом» здорового коліна замість травмованого. Він спростував припущення про помилку медичної служби. Частково відповідальність за інформацію нападник узяв на себе.

Нагадаємо, оборонець французького ПСЖ Ашраф Хакімі налаштований перейти в «Реал». Марокканець народився і виріс у Мадриді. Перші кроки в дорослому футболі він зробив у лавах «вершкових».

