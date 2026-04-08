Лунін відреагував на поразку від «Баварії» у чвертьфіналі Ліги чемпіонів

Українець пропустив двічі від німецького гранда

Голкіпер мадридського «Реала» Андрій Лунін поділився емоціями після першого поєдинку з мюнхенською «Баварією» (1:2) у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Marca.

Воротар «вершкових» пропустив під кінець першого тайму та на старті другого. У першому епізоді нападник «ротен» Діас вискочив один на один із кіпером і переграв того в дотик із центру штрафного. А в другому форвард мюнхенців Кейн поклав у нижній кут із півкола карної зони.

«Ми могли уникнути пропущених м'ячів, але команда добре відреагувала. Якщо Ноєра визнала найкращим гравцем матчу, то ми багато атакували. Ми залишаємося у грі. Ситуацію завжди можна покращити. Матч-відповідь буде складнішим, але ми віримо в себе. Це чвертьфінал Ліги чемпіонів. Ми знали, що в будь-якому випадку це буде нелегко», – заявив Лунін.

Український голкіпер «вершкових» оцінив підхід власної команди до поєдинку. За його словами, обидва колективи намагалися домінувати. Окрім того, він поділився рецептом успіху в матчі-відповіді.

«Ми знали, що в якийсь момент нам доведеться захищатися низьким блоком. Коли ми контролювали м'яч, то теж хотіли домінувати. Потрібно намагатися забити та не пропустити. Подивимося, чи зможемо ми змінити ситуацію», – додав Лунін.

Напередодні українець виконав п'ять сейвів. Зокрема, він парирував три удари з меж штрафного майданчика. Коефіцієнт недопущених голів Луніна в поєдинку з «Баварією» склав 0,47.

Андрій Лунін у сезоні 2025/26

Прем'єрний матч у кампанії українець провів у листопаді. Тоді він підмінив бельгійця Куртуа в основному раунді Ліги чемпіонів проти пірейського «Олімпіакоса» (4:3).

Ще два поєдинки взимку кіпер провів у Кубку Іспанії. У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти англійського «Манчестер Сіті» українець замінив Куртуа в перерві. Був основним у наступних трьох поєдинках поспіль.

На цей момент Лунін зіграв сім поєдинків у всіх турнірах, у яких пропустив 14 м'ячів. Зберіг ворота сухими голкіпер лише в матчі з англійським грандом.

«Реал» у сезоні 2025/26

У суботу «вершкові» зазнали поразки від «Мальорки» (1:2) у рамках 30-го туру іспанської Ла Ліги. Як наслідок, «Барселона» збільшила перевагу над мадридцями нагорі турнірної таблиці. Каталонці набрали 76 очок, а в активі «Реала» залишилося 69 пунктів за вісім турів до кінця сезону.

Похід за Кубком Іспанії «вершкові» завершили в 1/8 фіналу. У середині січня команда Арбелоа несподівано поступилася «Альбасете» (2:3). За кілька днів перед «Реал» ще під керівництвом Хабі Алонсо програв «Барсі» фінал Суперкубка Іспанії з тим же рахунком.

Натомість «вершкові» продовжують похід за черговим трофеєм Ліги чемпіонів. У чвертьфіналі турніру «Реал» зустрінеться з мюнхенською «Баварією». Матчі цієї стадії для мадридців заплановані на 7 квітня і 15 квітня.

