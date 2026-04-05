Забарний провів сотий матч у найкращих футбольних лігах Європи

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Забарний проводить дебютний сезон у Франції, граючи за переможця Ліги чемпіонів
фото: офіційний сайт ФК ПСЖ

Гравець ПСЖ став восьмим українцем, якому підкорилося це досягнення

Центральний захисник ПСЖ Ілля Забарний вписав своє ім'я в історію українського футболу, подолавши позначку у 100 матчів у п'яти найсильніших лігах Європи. Про це повідомляє «Главком»

Ювілейний матч українця

«Круглою» грою для 23-річного захисника став поєдинок 28-го туру Ліги 1 проти «Тулузи», яка завершилася перемогою парижан із рахунком 3:1. Попри впевнений рахунок, гра видалася непростою, а Забарний став одним із головних дійових осіб у захисті. Поки російський голкіпер ПСЖ Матвій Сафонов припускався грубих помилок на виходах і став найгіршим гравцем матчу за версією аналітичних порталів, саме українець неодноразово рятував команду. В одному з епізодів він вибив м'яч практично з лінії порожніх воріт після невдалої гри воротаря.

Восьмий українець зі ста матчами в активі

Ілля Забарний став лише восьмим українцем в історії, якому вдалося досягти позначки у 100 матчів у провідних європейських чемпіонатах. Наразі його виступи розподілені між двома топлігами: в Англійській Прем'єр-лізі у складі «Борнмуту» він провів 78 поєдинків, а у Лізі 1, захищаючи кольори «Парі Сен-Жермен», додав ще 22 матчі.

У загальному рейтингу українських футболістів за кількістю ігор у топчемпіонатах Забарний наразі посідає восьму позицію, поступово наближаючись до більш досвідчених співвітчизників. Його найближчою ціллю є показник Олександра Заварова, який має у своєму активі 118 матчів. Водночас абсолютним лідером цього списку залишається легендарний Андрій Шевченко – на його рахунку 274 гри у провідних європейських лігах.

Варто зазначити, що незабаром компанію Забарному в цьому символічному клубі може скласти ще один українець. Віктор Циганков вже максимально наблизився до знакової позначки, провівши 99 матчів за «Жирону» в іспанській першості, і, ймовірно, найближчим часом також подолає рубіж у 100 поєдинків у топлігах.

Перехід до ПСЖ

Нагадаємо, що Забарний перейшов до паризького гранда влітку 2025 року, підписавши довгостроковий контракт до 2030 року. За цей час він уже встиг стати ключовим гравцем ротації та відзначитися одним забитим голом. 

Нагадаємо, що Забарний відреагував на успішне повернення до основи ПСЖ. Українець зберігає холоднокровність у лавах переможця Ліги чемпіонів. 

