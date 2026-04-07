Юний український футболіст поспілкувався з легендою «Реала»

Антон Федорців
Антон Федорців
Серхіо Рамос продовжив підтримувати Україну та українців
фото: EFE

Чемпіон Європи та світу здійснив мрію 13-річного українця

Вихованець київського «Локомотива» Тарас Кравчук віртуально познайомився з колишнім капітаном мадридського «Реала» Серхіо Рамосом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресреліз «залізничників».

Юний футболіст став учасником міжнародної ініціативи ЮНІСЕФ. Натомість легендарний іспанець ще в 2014 році став послом організації на батьківщині. У Міжнародний день спорту заради розвитку та миру він поділився історією 13-річного Тараса, привернувши увагу світу до українського підлітка, який навіть у час війни продовжує шлях до мрій.

«Він живе в Києві та мріє стати професійним футболістом. Але його реальність – це сирени, укриття та страх. Проте він продовжує рухатися вперед. Його історія показує, що спорт – це більше, ніж гра. Він формує стійкість, надію та почуття приналежності» , – заявив Рамос.

Титулований іспанський футболіст давно підтримує Україну. Він засудив повномасштабне вторгнення РФ і регулярно нагадує власній аудиторії про російські злочини проти українців, зокрема й дітей. Ось і частину розмови з юніором Тарасом Кравчуком він виклав в Instagram, де має 67,6 млн підписників.

Тарас Кравчук познайомився із Серхіо Рамосом
колаж: ФК «Локомотив»

Чим відомий Серхіо Рамос

Уродженець передмістя Севільї, вихованець однойменного клубу. На дорослому рівні дебютував у складі нервіонців у сезоні 2003/04. У рідній команді провів дві кампанії та за 27 млн євро перейшов у «Реал».

У лавах «вершкових» відіграв 16 сезонів. Завоював із мадридцями усі можливі трофеї. Він п'ять разів став чемпіоном Іспанії, виграв два Кубки та чотири Суперкубки Іспанії, чотири рази тріумфував у Лізі чемпіонів, завоював три Суперкубки УЄФА та чотири рази переміг на Клубному чемпіонаті світу.

Ще два роки оборонець віддав французькому ПСЖ, де виграв два титули Ліги 1 і Суперкубок Франції. Донедавна виступав за мексиканський «Монтеррей». У складі збірної Іспанії двічі тріумфував на чемпіонатах Європи та переміг на ЧС-2010.

Що відомо про «Локомотив»

Найстаріший клуб Києва, заснований у 1919 році. У радянський час здебільшого змагався на місцевому рівні. Найвищі досягнення того часу – дві «бронзи» чемпіонату Української РСР і фінал Кубка УРСР.

На професіональному рівні «залізничники» дебютували в сезоні 2023/24. З того часу змагаються в Другій лізі. У нинішній кампанії кияни ведуть боротьбу за підвищення у класі та дійшли до чвертьфіналу Кубка України.

