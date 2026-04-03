Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Тренер Циганкова та Ваната зацікавив клуб іншої зірки збірної України – ЗМІ

Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Мічел став бажаною фігурою на чолі історичного гранда Європи
фото: EFE

Кризовий гранд націлився на іспанського фахівця

Амстердамський «Аякс» налаштований переманити головного тренера іспанської «Жирони» Мічела. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Marca.

Ініціатива запрошення 50-річного іспанця належить новому спортивному директору нідерландського гранда Йорді Кройфу. Профіль тренера відповідає ігровій філософії «Аякса». Функціонер амстердамців почав вивчати можливість угоди.

Мічел відомий слабкістю до українських футболістів. Зараз у «Жироні» виступають воротар Владислав Крапивцов, вінгер Віктор Циганков і нападник Владислав Ванат. Раніше форвард Артем Довбик завоював трофей Пічічі в складі «червоно-білих». Тим часом в «Аякс» взимку перебрався інший українець – універсал Олександр Зінченко.

Нідерландський гранд проводить черговий невпевнений сезон. Наразі амстердамці йдуть четвертими в Ередивізі та не претендують на титул. Виступи в Кубку Нідерландів і Лізі конференцій «аяксиди» вже завершили.

Чим відомий Мічел

Уродженець Мадрида, вихованець і легенда місцевого «Райо Вальєкано». Провів у складі «бджіл» майже всю кар'єру з перервами на нетривалі періоди в «Альмерії», «Мурсії» та «Малазі».

У 2012 році розпочав у рідному клубі тренерську роботу. Спершу працював із юнаками, а в лютому 2017-го очолив першу команду. Виграв із «Райо Вальєкано» Сегунду в сезоні 2017/18. У 2019 році приєднався до «Уески» та виграв той же дивізіон із першої спроби.

До «Жирони» перебрався перед кампанією 2021/22. У першому сезоні вивів каталонців до Ла Ліги, а на третій сенсаційно фінішував третім і завоював для команди путівку до Ліги чемпіонів. Утім, в основному раунді головного єврокубка «червоно-білі» здобули одну перемогу за вісім турів.

Трофеї «Аякса»

Нідерландський гранд – один із найтитулованіших клубів Європи. Амстердамці тримають рекорд за чемпіонськими титулами Ередивізі та Кубками Нідерландів. «Аяксиди» 36 разів стали чемпіонами та 20 разів тріумфували в Кубку Нідерландів.

Також «Аякс» виграв дев'ять Суперкубків Нідерландів. Чотири рази гранд тріумфував у Кубку чемпіонів. Також «аяксиди» здобули Кубок кубків, Кубок УЄФА та два Суперкубки Європи. Двічі амстердамці виграли Міжконтинентальний кубок.

До слова, Австрійська футбольна спілка прагне зберегти Ральфа Рангніка на посаді керманича національної команди. Чинний контракт 67-річного фахівця з національною командою розрахований до липня. Спілка запропонувала продовжити співпрацю до кінця Євро-2028.

Нагадаємо, Зінедін Зідан дав принципову згоду на відновлення тренерської кар'єри. Фахівець повинен стати наступним керманичем збірної Франції. Призначення відбудеться після Чемпіонату світу 2026 року.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Аякс ФК Жирона Ередивізіє

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Новини

Україна програла Литві у заключному матчі Чемпіонату світу з хокею
Санкції в дії. Російська фігуристка не змогла скупитися в міланському аеропорту
Спалений прапор і затримка на 20 хвилин. Матч другої Бундесліги завершився свавіллям фанів
Ветерани запалили. Вайлдер переміг Чісору у поєдинку в Лондоні
Стародубцева вийшла до першого у своїй кар'єрі фіналу турніру WTA
Забарний провів сотий матч у найкращих футбольних лігах Європи
Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua