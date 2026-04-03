Тренер Циганкова та Ваната зацікавив клуб іншої зірки збірної України – ЗМІ

Кризовий гранд націлився на іспанського фахівця

Амстердамський «Аякс» налаштований переманити головного тренера іспанської «Жирони» Мічела. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Marca.

Ініціатива запрошення 50-річного іспанця належить новому спортивному директору нідерландського гранда Йорді Кройфу. Профіль тренера відповідає ігровій філософії «Аякса». Функціонер амстердамців почав вивчати можливість угоди.

Мічел відомий слабкістю до українських футболістів. Зараз у «Жироні» виступають воротар Владислав Крапивцов, вінгер Віктор Циганков і нападник Владислав Ванат. Раніше форвард Артем Довбик завоював трофей Пічічі в складі «червоно-білих». Тим часом в «Аякс» взимку перебрався інший українець – універсал Олександр Зінченко.

Нідерландський гранд проводить черговий невпевнений сезон. Наразі амстердамці йдуть четвертими в Ередивізі та не претендують на титул. Виступи в Кубку Нідерландів і Лізі конференцій «аяксиди» вже завершили.

Чим відомий Мічел

Уродженець Мадрида, вихованець і легенда місцевого «Райо Вальєкано». Провів у складі «бджіл» майже всю кар'єру з перервами на нетривалі періоди в «Альмерії», «Мурсії» та «Малазі».

У 2012 році розпочав у рідному клубі тренерську роботу. Спершу працював із юнаками, а в лютому 2017-го очолив першу команду. Виграв із «Райо Вальєкано» Сегунду в сезоні 2017/18. У 2019 році приєднався до «Уески» та виграв той же дивізіон із першої спроби.

До «Жирони» перебрався перед кампанією 2021/22. У першому сезоні вивів каталонців до Ла Ліги, а на третій сенсаційно фінішував третім і завоював для команди путівку до Ліги чемпіонів. Утім, в основному раунді головного єврокубка «червоно-білі» здобули одну перемогу за вісім турів.

Трофеї «Аякса»

Нідерландський гранд – один із найтитулованіших клубів Європи. Амстердамці тримають рекорд за чемпіонськими титулами Ередивізі та Кубками Нідерландів. «Аяксиди» 36 разів стали чемпіонами та 20 разів тріумфували в Кубку Нідерландів.

Також «Аякс» виграв дев'ять Суперкубків Нідерландів. Чотири рази гранд тріумфував у Кубку чемпіонів. Також «аяксиди» здобули Кубок кубків, Кубок УЄФА та два Суперкубки Європи. Двічі амстердамці виграли Міжконтинентальний кубок.

