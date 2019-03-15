Жіноча естафета на чемпіонаті світу з біатлону: Україна побіжить найзірковішим складом



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Віта Семеренко побіжить на другому етапі Twitter

Тренер команди розглядав також кандидатуру Юлії Журавок

Завтра, 16 березня, на 53-му чемпіонаті світу з біатлону - день естафет.

Першими о 14:15 на старт вийдуть жінки. Українська команда буде представлена Анастасією Меркушиною, Вітою Семеренко, Юлією Джимою і Валентиною Семеренко.

«Вперше в сезоні ми збираємо таку рівну команду, - коментує склад тренер жіночої команди України Андрєй Прокунін. - Розглядали і Юлю Журавок, але у неї невелика застуда, тому зупинилися саме на такому складі. Був варіант поставити на завершальний етап Юлю Джиму, але ми бачимо, що Валя виглядає краще, тому фінішувати буде вона».

Зі складами усіх команд жіночої естафети можете ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, що найкращий особистий результат українок на цьому чемпіонаті світу показала Анастасія Меркушина - десяте місце в індивідуальній гонці.

Джерело: biathlon.com.ua