  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Жіноча естафета на чемпіонаті світу з біатлону: Україна побіжить найзірковішим складом

    • Розсилка
    Віта Семеренко побіжить на другому етапі - Жіноча естафета на чемпіонаті світу з біатлону: Україна побіжить найзірковішим складом
    Віта Семеренко побіжить на другому етапі
    Twitter

    Тренер команди розглядав також кандидатуру Юлії Журавок

    Завтра, 16 березня, на 53-му чемпіонаті світу з біатлону - день естафет.

    Читайте також

    Першими о 14:15 на старт вийдуть жінки. Українська команда буде представлена Анастасією Меркушиною, Вітою Семеренко, Юлією Джимою і Валентиною Семеренко.

    «Вперше в сезоні ми збираємо таку рівну команду, - коментує склад тренер жіночої команди України Андрєй Прокунін. - Розглядали і Юлю Журавок, але у неї невелика застуда, тому зупинилися саме на такому складі. Був варіант поставити на завершальний етап Юлю Джиму, але ми бачимо, що Валя виглядає краще, тому фінішувати буде вона».

    Зі складами усіх команд жіночої естафети можете ознайомитися за посиланням.

    Нагадаємо, що найкращий особистий результат українок на цьому чемпіонаті світу показала Анастасія Меркушина - десяте місце в індивідуальній гонці

     Читайте також: Тренер збірної України пояснив, чому Підручний не побіжить у завтрашній естафеті чемпіонату світу

    Джерело: biathlon.com.ua

    Читайте також
    біатлон чемпіонат світу Валентина Семеренко Віта Семеренко Юлія Джима Анастасія Меркушина Юлія Журавок Андрєй Прокунін
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ