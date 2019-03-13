Винні журналісти: біатлоністка Джима і її тренер вже не жаліються на харчування



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Юлія Джима каже, що журналісти створюють їй негативний образ Сегодня

Сказати, а потім відмовитися від своїх слів – то в стилі українських спортсменів

Слабкі виступи олімпійської чемпіонки Сочі-2014 Юлії Джими на чемпіонаті світу (54-те місце в спринті, нестарт у пасьюті і 12-те місце при чистій стрільбі в «індивідуалці») є однією найобговорюваніших тем в контексті виступу української команди в шведському Естерсунді.

Ще раніше особистий тренер спортсменки Урош Велепець говорив, що Юлія має серйозні проблеми зі спиною.

Трохи згодом на ресурсі UA:Біатлон з’явився інший коментар словенського фахівця, в якому зазначалося, що Юлія начебто невдоволена своїм харчовим раціоном на чемпіонаті світу.

«Організатори не несуть відповідальності за харчування в готелях, - нібито сказав Велепець. – Словенська збірна живе в будиночку. Ми привезли свого кухаря, і він нам готує, що ми хочемо. Це хороше рішення і вдвічі дешевше. Але Юля живе в готелі з українською командою. Вона теж скаржиться. Сніданок чудовий, але один і той же – картопля і котлети. Просто раніше треба було думати про це. Швеція і Норвегія особливо їжею не займаються. У них інші пріоритети».

Вочевидь ці слова викликали резонанс, бо невдовзі Велепець відреагував у коментарях в «Фейсбуку»: «На це мені вже потрібно відповісти. Через те я не люблю говорити з деякими журналістами. Це було інтерв’ю просто про чемпіонат. Усі кажуть, що харчування в готелях не те. Про Юлю я жодного слова не сказав, що вона жаліється. Що вона не може нормально бігти через проблеми зі спиною, ви вже знаєте. Але жартувати так про спортсменку, яка принесла стільки користі українському біатлону, не чесно, словенською – «слабоумно». Усім вам всього найкращого!»

У тій же гілці відписалася й сама Джима: «Не підписуюся під жодним словом з вище сказаного. Жодного разу за шість років не скаржилася на харчування. Та й взагалі скільки себе пам'ятаю, то ніколи не скаржилася на такі речі і ніколи не шукаю собі виправдань. Мені цікаво про себе читати нове і нове кожен раз. Спасибі журналістам за те, що створюєте мій образ».

Вочевидь на цьому чемпіонаті світу Джима побіжить ще одну гонку – жіночу естафету, яка відбудеться у суботу, 16 березня, о 14:15.