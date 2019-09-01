  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Єдина іспанська призерка зимової Олімпіади зникла безвісти

    • Розсилка
    Гірськолижним спортом Бланка захопилася завдяки старшому брату Пако - Олімпійському чемпіону (1972) у цьому виді спорту - Єдина іспанська призерка зимової Олімпіади зникла безвісти
    Гірськолижним спортом Бланка захопилася завдяки старшому брату Пако - Олімпійському чемпіону (1972) у цьому виді спорту
    Uecdn.es

    Колишню гірськолижницю Бланку Фернандес Очоа шукають вже тидень

    Національна поліція Іспанії оголосила про зникнення призерки Олімпійських ігор 1992 року в Альбервілі в гірськолижному слаломі, Бланки Фернандес Очоа, повідомляє El Pais.

    Як зазначає видання, члени сім'ї 56-річної Фернандес Очоа занепокоїлися і вирішили звернутися до правоохоронних органів. Джерела в родині колишньої спортсменки повідомили поліції, що останнього разу бачили її 23 серпня за кермом автомобіля в одному з районів Мадрида, де вона проживає. Згодом поліція знайшла автомобіль спортсменки, сама ж Бланка загадково зникла.

    una-imagen-archivo-blanca-fernandez-ochoa-1567277861232
    Так виглядала Бланка за часів спортивного тріумфу

    Дочка Фернандес Очоа Олівія Фреснеда написала заяву в Громадянську гвардію через кілька годин після того, як її мати пропала. Згодом розслідування взяла на себе Національна поліція.

    Зазначимо, що гірськолижниця Бланка Фернандес Очоа - єдина жанка призерка зимової Олімпіади в історії Іспанії. А ще - молодша сестра олімпійського чемпіона 1972 Франсіско Фернандеса-Очоа.

    blanca-fernandez-ochoa_tinima20140202_0444_18
    А такою колишня спортсменка була останнім часом

     Читайте також: Олімпійська чемпіонка з Норвегії ледь не загинула на тренуванні
    Читайте також
    Олімпійські ігри (Олімпіада) розслідування лижний спорт поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ