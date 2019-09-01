Єдина іспанська призерка зимової Олімпіади зникла безвісти



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Гірськолижним спортом Бланка захопилася завдяки старшому брату Пако - Олімпійському чемпіону (1972) у цьому виді спорту Uecdn.es

Колишню гірськолижницю Бланку Фернандес Очоа шукають вже тидень

Національна поліція Іспанії оголосила про зникнення призерки Олімпійських ігор 1992 року в Альбервілі в гірськолижному слаломі, Бланки Фернандес Очоа, повідомляє El Pais.

Як зазначає видання, члени сім'ї 56-річної Фернандес Очоа занепокоїлися і вирішили звернутися до правоохоронних органів. Джерела в родині колишньої спортсменки повідомили поліції, що останнього разу бачили її 23 серпня за кермом автомобіля в одному з районів Мадрида, де вона проживає. Згодом поліція знайшла автомобіль спортсменки, сама ж Бланка загадково зникла.

Так виглядала Бланка за часів спортивного тріумфу

Дочка Фернандес Очоа Олівія Фреснеда написала заяву в Громадянську гвардію через кілька годин після того, як її мати пропала. Згодом розслідування взяла на себе Національна поліція.

Зазначимо, що гірськолижниця Бланка Фернандес Очоа - єдина жанка призерка зимової Олімпіади в історії Іспанії. А ще - молодша сестра олімпійського чемпіона 1972 Франсіско Фернандеса-Очоа.

А такою колишня спортсменка була останнім часом