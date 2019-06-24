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    Єдина українка судитиме матчі кваліфікації чемпіонату Європи 3х3 у Києві

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    Ксенія Монзуль - Єдина українка судитиме матчі кваліфікації чемпіонату Європи 3х3 у Києві
    Ксенія Монзуль
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    Наша суддя Ксенія Монзуль працюватиме на кваліфікації чемпіонату Європи

    У Києві 29-30 червня відбудуться перші в історії України змагання національних збірних з баскетболу 3х3 – етап кваліфікації чемпіонату Європи.

    І вперше змагання такого рівня обслуговуватиме представниця українського суддівства Ксенія Монзуль. Вона – одна з двох перших суддів ФІБА 3х3 в Україні. У цьогорічній кваліфікації чемпіонату Європи Ксенія буде єдиним представником від України. Це призначення підтверджує визнання великого прогресу України в баскетболі 3х3.

    Змагання 29-30 червня відбуватимуться на Троїцькій площі перед НСК Олімпійський.

    Путівки на чемпіонат Європи виборюватимуть 10 чоловічих команд (Україна, Чехія, Естонія, Білорусь, Литва, Швеція, Данія, Хорватія, Австрія та Боснія і Герцеговина) та 9 жіночих (Україна, Чехія, Естонія, Білорусь, Литва, Швеція, Данія, Хорватія, Австрія).

    До фінального турніру чемпіонату Європи  з кваліфікації виходять перші дві команди.

    Ще два кваліфікаційні етапи чемпіонату Європи 2019 відбудуться 29-30 червня у Латвії (Рига) та Румунії (Констанца). 

    Фінальний турнір чемпіонату Європи з баскетболу 3х3 2019 року проходитиме з 30 серпня по 1 вересня в угорському Дебрецені. Участь братимуть по 12 збірних у чоловіків та жінок.  

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