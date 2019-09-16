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    Євро-2019 з волейболу. Україна розбила Чорногорію і майже гарантувала собі плей-оф

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    Пасувальник Владислав Діденко і збірна України видали прекрасний матч - Євро-2019 з волейболу. Україна розбила Чорногорію і майже гарантувала собі плей-оф
    Пасувальник Владислав Діденко і збірна України видали прекрасний матч
    CEV.eu

    Після невдалого першого сету наша команда грала майже бездоганно

    Чоловіча збірна України з волейболу здобула другу перемогу в груповому турнірі чемпіонату Європи-2019. Після стартової перемоги над чехами і поразки від голландців на цей раз команда Уґіса Крастіньша впоралася з чорногорцями.

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    Наша команда важко входила в матч і програла перший сет, але потім переграла суперників вчисту. Розігруючий Владислав Діденко рівномірно розподіляв м’ячі між всіма нападниками і всіма зонами і це внесло в гру нашої команди елемент несподіванки.

    Зауважимо, що капітан українців Олег Плотницький подав п’ять ейсів, а гравець першого темпу Юрій Семенюк п’ять разів результативно заблокував суперників.

    Чорногорія – Україна – 1:3 (25:19, 18:25, 15:25, 19:25)

    Чорногорія: Воїн Чачіч (16), Ячменіца (7), Мілош Чулафіч (15), Марко Боїч (7), Ґойко Чук (5), Штруґар (5); Лакчевіч (ліберо), Божидар Чук, Блазо Міліч (1), Марко Вукасіновіч, Александар Мініч. Тренер – Велько Басіч

    Україна: Владислав Діденко, Олег Плотницький (17), Юрій Семенюк (16), Дмитро Вієцький (16), Ян Єрещенко (12), Дмитро Терьоменко (8); Горден Брова (ліберо), Денис Фомін (ліберо), Тимофій Полуян. Тренер – Уґіс Крастіньш

    16 вересня. Роттердам (Нідерланди). Ahoy Sport & Exhibition Centre. 350 глядачів  

    Наразі в групі D зі стовідсотковим результатом лідирує збірна Польщі. Нідерланди і Україна мають по дві перемоги, Чехія і Чорногорія – по одній. Естонія усі три поєдинки програла.

    У наступному турі, 18 вересня, українці гратимуть з аутсайдерами естонцями і можуть оформити вихід у плей-оф де-юре.

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