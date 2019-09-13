Збірна України з волейболу ефектно стартувала на чемпіонаті Європи-2019
Наша команда впевнено переграла чехів
У Нідерландах стартував чемпіонат Європи з волейболу серед чоловіків.
Дуже впевнено на цих змаганнях стартувала збірна України. Підопічні Уґіса Крастіньша впевнено переграли чехів, одних із головних своїх конкурентів за місце в плей-оф. Прекрасну гру продемонстрували всі лідери української команди – Олег Плотницький, Юрій Семенюк, Дмитро Вієцький і Ян Єрещенко.
Чехія – Україна – 1:3 (21:25, 19:25, 25:19, 22:25)
Чехія: Дзаворонок (15), Паточка (1), Гадрава (16), Ґалабов (9), Заїчек (5), Янух (1); Монік (ліберо), Томаш Кунц (ліберо), Павел Бартош, Міхал Фінґер, Владімір Соботка, Адам Бартош, Олівер Седлачек (6). Тренер – Міхал Некола
Україна: Дмитро Терьоменко (4), Владислав Діденко (3), Олег Плотницький (15), Юрій Семенюк (11), Вієцький (23), Ян Єрещенко (15); Денис Фомін (ліберо), Горден Брова (ліберо), Володимир Ковальчук, Юрій Томин. Тренер – Уґіс Крастіньш
13 вересня. Роттердам (Нідерланди). Ahoy Sport & Exhibition Centre
В інших матчах стартового туру групи D господарі голландці обіграли 3:0 Чорногорію, а Польща здолала 3:1 Естонію.
Матчі другого туру відбудуться 14 вересня. Україна о 17:00 гратиме з голландцями.