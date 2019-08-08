Ліберо збірної України з волейболу став гравцем французького клубу



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У сезоні-2018/2019 Денис Фомін виграв срібло чемпіонату України Volleyball.ua

Досі Денис Фомін грав за «Серце Поділля»

Український волейболіст Денис Фомін став новачком французького клубу «Камбре».

У регулярному чемпіонаті в сезоні-2018/2019 «Камбре» став другим та дійшов до півфіналу Ліги Б, де поступився команді «Назер».

Ліберо національної збірної у попередньому сезоні виступав у складі вінницького клубу «Серце Поділля», з яким здобув срібні нагороди Суперліги та Кубку України. В ході спортивної кар’єри Фомін також виступав у харківському «Локомотиві» та казахстанському клубі «Динамо-Тараз».

Відзначимо, що зараз Фомін знаходиться на тренувальному зборі в Запоріжжі, де разом зі збірною України готується до чемпіонату Європи-2019.

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