Ліберо збірної України з волейболу став гравцем французького клубу
У сезоні-2018/2019 Денис Фомін виграв срібло чемпіонату України
Volleyball.ua
Досі Денис Фомін грав за «Серце Поділля»
Український волейболіст Денис Фомін став новачком французького клубу «Камбре».
У регулярному чемпіонаті в сезоні-2018/2019 «Камбре» став другим та дійшов до півфіналу Ліги Б, де поступився команді «Назер».
Ліберо національної збірної у попередньому сезоні виступав у складі вінницького клубу «Серце Поділля», з яким здобув срібні нагороди Суперліги та Кубку України. В ході спортивної кар’єри Фомін також виступав у харківському «Локомотиві» та казахстанському клубі «Динамо-Тараз».
Відзначимо, що зараз Фомін знаходиться на тренувальному зборі в Запоріжжі, де разом зі збірною України готується до чемпіонату Європи-2019.