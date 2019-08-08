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    Ліберо збірної України з волейболу став гравцем французького клубу

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    У сезоні-2018/2019 Денис Фомін виграв срібло чемпіонату України - Ліберо збірної України з волейболу став гравцем французького клубу
    У сезоні-2018/2019 Денис Фомін виграв срібло чемпіонату України
    Volleyball.ua

    Досі Денис Фомін грав за «Серце Поділля»

    Український волейболіст Денис Фомін став новачком французького клубу «Камбре».

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    У регулярному чемпіонаті в сезоні-2018/2019 «Камбре» став другим та дійшов до півфіналу Ліги Б, де поступився команді «Назер».

    Ліберо національної збірної у попередньому сезоні виступав у складі вінницького клубу «Серце Поділля», з яким здобув срібні нагороди Суперліги та Кубку України. В ході спортивної кар’єри Фомін також виступав у харківському «Локомотиві» та казахстанському клубі «Динамо-Тараз».

    Відзначимо, що зараз Фомін знаходиться на тренувальному зборі в Запоріжжі, де разом зі збірною України готується до чемпіонату Європи-2019.

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    волейбол Денис Фомін ВК «Камбре» ВК «Серце Поділля»
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