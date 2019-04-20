Українські боксери здобули чотири золота в Грузії. Найкращий боєць турніру - теж українець (фото)



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Олександр Хижняк визнається найкращим бійцем Тбіліського турніру вдруге поспіль Фото з соцмереж

Олександр Хижняк вкотре виглядав блискуче

Сьогодні, 20 квітня, у Тбілісі відбулися фінальні поєдинки третього міжнародного турніру з боксу серед чоловіків імені Давида Квачадзе.

За результатами змагань боксери збірної України здобули шість нагород. Чемпіонами турніру серед яких чотири золота, саме нашого боксера було відзначено кубком «Найкращого боксера змагань», а також така кількість здобутих нагород дозволила вивести збірну України на друге загальнокомандне місце.

Чемпіонами Тбілісі-2019 стали Микола Буценко (до 56 кг), Євген Барабанов (до 69 кг), Олександр Хижняк (до 75 кг) і Віктор Вихрист (понад 91 кг). Зі сріблом повертається Назар Курочин (до 49 кг), з бронзою - Юрій Шестак (до 60 кг).

Найкращим боксером змагань було визнано лідера збірної України у вазі до 75 кг Олександра Хижняка.

Окрім того шість здобутих нагород вивели збірну України на друге місце у загальному медальному заліку. Попереду - господарі змагань грузини, а третє місце посіли росіяни.

Варто зазначити, що участь у цьогорічному турнірі брали понад близько 100 боксерів з Грузії, Вірменії, РФ, Білорусі, Чехії та Азербайджану.