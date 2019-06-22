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    Європейські ігри-2019: перестріляти росіян поки не вдається нікому

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    Анна Ільїна спробує перестріляти росіян у наступних дисциплінах - Європейські ігри-2019: перестріляти росіян поки не вдається нікому
    Анна Ільїна спробує перестріляти росіян у наступних дисциплінах
    Відділення НОК України в Одеській області

    Представники РФ виграли обидва золота стартового змагального дня у кульовій стрільбі

    Обидві золоті нагороди стартового змагального дня у кульовій стрільбі на ІІ Європейських іграх, які тривають у Мінську (Білорусь), відправилися до Росії. Слідом за змішаною парою пістолетників, чемпіонами у стрільбі мікст-дуетів з пневматичної гвинтівки з 10-метрової відстані стали Юлія Керімова і Сєрґєй Камєнскій.

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    Причому у фіналі чемпіони переграли земляків — Анастасію Ґалашину і Владіміра Маслєннікова.

    Бронзу здобули чехи Анета Брабкова і Філіп Непейхал.

    Обидві українські пари не подолали кваліфікації. Бронзові призери торішнього Євро Анна Ільїна і Олег Царьков стали 17-ми (621,6 очка), а чемпіонка світу-2002 Наталія Кальниш у парі зі срібним призером Олімпіади-2016 Сергієм Кулішем — 22-ми (620,2).

    Здобути першу медаль Європейських ігор українські стрільці спробують вже завтра, 23 червня.

     Читайте також: Мала Олімпіада. Календар Європейських ігор-2019
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