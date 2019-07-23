Їх звички. Три російських біатлоністи проігнорували допінг-тести



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Росія є головним порушником антидопінгових правил у світовому біатлоні DW

Дискваліфікація порушників виглядає неминучою

Виконавчий директор Союзу біатлоністів РФ Сєрґєй Ґоліков повідомив, що три російських біатлоністи за останні місяці пропустили тестування Незалежного антидопінгового агентства (ITA).

«Ми обговорювали додаткове тестування поза змаганнями, програма розрахована до 31 жовтня. Три з лишком місяці ще буде проводитися це тестування, воно йде за планом. ITA за період з останньої нашої травневої зустрічі з робочою групою провело 56 тестувань наших спортсменів. Якщо не помиляюся, в 53 випадках все пройшло успішно – спортсмен був у позначеному місці, а в решти випадках тестування не сталося через відсутність спортсмена.

Прапорців поки жодних не винесено, зараз йде розгляд. Можливо, існували якісь поважні причини, прізвищ ми не знаємо. Але три пропуски з 56 я вважаю хорошим результатом – раніше дані були гірше», - хвалиться Ґоліков російським пропагандистським ЗМІ.