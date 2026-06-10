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Одіозний росіянин з МОК образив Мессі та Роналду перед стартом Чемпіонату світу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Одіозний росіянин з МОК образив Мессі та Роналду перед стартом Чемпіонату світу
Тарпіщев незаконно відвідував анексований Крим

Тарпіщев є фігурантом санкційних списків України

Одіозний президент Федерації тенісу Росії та член Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Шаміль Тарпіщев під час спілкування з пропагандистами відзначився дивним коментарем. Про це інформує «Главком».

Тарпіщев вважає, що багаторазові володарі «Золотих м'ячів» аргентинець Ліонель Месії та португалець Кріштіану Роналду не готові до Чемпіонату світу 2026 року на сто відсотків.

«Мессі та Роналду вже повноцінно не живі. Від них нічого не чекаю», – сказав Тарпіщев.

Мессі разом із збірною Аргентини виграв Чемпіонат світу 2022 року. Для 38-річного нападника майбутня світова першість стане шостою.

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Роналду з командою Португалії поки що не вигравав Чемпіонат світу, для нього майбутній турнір також стане шостим.

Тарпіщев є фігурантом санкційних списків України. Також він незаконно відвідував анексований Крим.

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

  • Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.
  • Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.
  • Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.
  • Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.
  • Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.
  • Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.
  • Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.
  • Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.
  • Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.
  • Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.
  • Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.
  • Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)

  • Голи: Пономаренко (90+1) – Йокерес (6, 51, 72)

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Теги: МОК Ліонель Мессі Кріштіану Роналду НОВИНИ ФУТБОЛУ

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