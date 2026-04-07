Скандальний нападник кинув світло на власне майбутнє в «Реалі»

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
Скандальний нападник кинув світло на власне майбутнє в «Реалі»
Вінісіус Жуніор готовий пролонгувати договір із «вершковими»
фото: Reuters

Бразилець гарантовано відпрацює весь контракт із «вершковими»

Вінгер мадридського «Реала» Вінісіус Жуніор поміркував про власне майбутнє на «Бернабеу». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Королівського клубу.

Нападник натякнув на пролонгацію договору з «вершковими». Він також назвав виступи за мадридців «мрією». Також Вінісіус відзначив хороші взаємини з президентом «Реала» Флорентіно Пересом.

«Я сподіваюся, що зможу залишитися тут надовго. У мене залишився рік за контракт, і ми дуже спокійні, бо президент мені довіряє. Ми впевнені в собі, знаємо, чого прагнемо, та продовжимо контракт у слушний час. Я хочу залишитися тут надовго, бо це клуб моєї мрії, тож я дуже щасливий», – пояснив бразилець.

Вінісіус у нинішньому сезоні зіграв 44 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав 17 голів і 13 результативних передач. Нападник вп'яте поспіль забив 10+ м'ячів у Ла Лізі.

Чим відомий Вінісіус Жуніор

Уродженець передмістя Ріо-де-Жанейро, вихованець місцевого «Фламенго». Дебютував на дорослому рівні в травні 2017 року.

Влітку 2018-го «Реал» віддав за нього 45 млн євро. Адаптацію пройшов у «Кастільї» – резервній команді «вершкових». Перший матч за основу зіграв у вересні.

На цей час виграв із «Реалом» три титули Ла Ліги, Кубок і три Суперкубки Іспанії, двічі тріумфував у Лізі чемпіонів, завоював два Суперкубки УЄФА, двічі переміг на Клубному чемпіонаті світу та виграв Міжконтинентальний кубок ФІФА. У 2024 році сенсаційно фінішував лише другим у боротьбі за «Золотий мяч», поступившись іспанцю Родрі.

«Реал» у сезоні 2025/26

У суботу «вершкові» зазнали поразки від «Мальорки» (1:2) у рамках 30-го туру іспанської Ла Ліги. Як наслідок, «Барселона» збільшила перевагу над мадридцями нагорі турнірної таблиці. Каталонці набрали 76 очок, а в активі «Реала» залишилося 69 пунктів за вісім турів до кінця сезону.

Похід за Кубком Іспанії «вершкові» завершили в 1/8 фіналу. У середині січня команда Арбелоа несподівано поступилася «Альбасете» (2:3). За кілька днів перед «Реал» ще під керівництвом Хабі Алонсо програв «Барсі» фінал Суперкубка Іспанії з тим же рахунком.

Натомість «вершкові» продовжують похід за черговим трофеєм Ліги чемпіонів. У чвертьфіналі турніру «Реал» зустрінеться з мюнхенською «Баварією». Матчі цієї стадії для мадридців заплановані на 7 квітня і 15 квітня.

До слова, раніше форвард Кіліан Мбаппе відреагував на чутки про діагностику «Реалом» здорового коліна замість травмованого. Він спростував припущення про помилку медичної служби. Частково відповідальність за інформацію нападник узяв на себе.

Нагадаємо, оборонець французького ПСЖ Ашраф Хакімі налаштований перейти в «Реал». Марокканець народився і виріс у Мадриді. Перші кроки в дорослому футболі він зробив у лавах «вершкових».

