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Караваєв прокоментував суперечливий перехід із «Динамо» в «Шахтар»

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Караваєв прокоментував суперечливий перехід із «Динамо» в «Шахтар»
Олександр Караваєв наважився на зміну прописки між грандами
фото: ФК «Шахтар»

Досвідчений футболіст пояснив мотиви несподіваного кар'єрного кроку

Новачок донецького «Шахтаря» Олександр Караваєв поділився думками щодо переходу з київського «Динамо». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Українець після семи сезонів у складі столичного гранда перейшов у лави найпринциповішого суперника «біло-синіх». Утім, Караваєв – вихованець «гірників». Оборонець зізнався, що донедавна не міг уявити повернення в рідний клуб.

«Коли грав в академії «Шахтаря» і випускався з неї, то були вже такі думки, що є шанси зачепитися, зіграти за першу команду – їздив на збори, але у офіційному матчі так і не вийшов. А згодом таких думок уже менше і менше було. Але для мене це показник: коли команда, що є чемпіоном країни, робить тобі пропозицію посилити її склад, то я вважаю, що це була сильна праця і що все це помічається», – пояснив Караваєв.

Наважився на контроверсійний перехід оборонець через брак ігрової практики в складі «Динамо» в кампанії 2025/26. Зокрема, в другій частині сезону він сім разів так і не вийшов із лави запасних. Бажання продовжувати грати регулярно було головним мотивом українця під час перемовин.

Думка Олександра Караваєва про Класичне «Шахтар» – «Динамо»

Оборонець ще не замислювався про принципове протистояння «гірників» із колишньою командою. Водночас новачок «Шахтаря» висловив повагу вболівальникам обох колективів.

«Ще ні, але, звісно ж, мене це не може оминути. Я дуже поважаю уболівальників «Динамо», тому що вони сім років за мене вболівали. І, звісно, я дуже поважаю вболівальників «Шахтаря», адже був вихованцем клубу. Тут про мене ніколи нічого поганого ніхто не казав», – заявив Караваєв.

Реакція колишніх одноклубників на рішення Олександра Караваєва

Новачок «гірників» обговорював пропозицію «Шахтаря» з досвідченими виконавцями «біло-синіх». Їхня підтримка підштовхнула оборонця до згоди на перезід.

«Авжеж, спілкувався з хлопцями з «Динамо», бо в клубі є футболісти, з ким я грав від самого початку. Ті ж Ярмоленко, Буяльський, з якими ми вже понад 10 років разом граємо, Шапаренко, з яким від самого початку. І коли вже виходили новини, що цікавляться мною, то вони запитували. І я в них також питав поради й почув від них слова, які були для мене дуже важливі. Вони завжди залишаться зі мною», – пояснив Караваєв.

До слова, форвард «Динамо» Пономаренко став найкращим бомбардиром сезону Прем'єр-ліги. Вихованець «біло-синіх» оформив 13 м'ячів. У цій кампанії він провів лише 15 матчів.

Нагадаємо, раніше «Динамо» здолало «Чернігів» у фіналі Кубка України 2025/26. Дубль в складі киян оформив хавбек Буяльський. Третій м'яч забив вінгер Ярмоленко.

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Теги: Олександр Караваєв ФК «Динамо» ФК «Шахтар» УПЛ НОВИНИ ФУТБОЛУ

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