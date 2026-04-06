«Ювентус» вирішив долю орендованого нападника – інсайдер

Жеремі Бога повернувся до Італії у зимове трансферне вікно

«Стара синьйора» передбачила опцію викупу в угоді про оренду

Туринський «Ювентус» вирішив викупити контракт вінгера Жеремі Бога. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Ніколо Скіру.

Менеджмент «б'янконері» задоволений рівнем івуарійця. Тепер туринці прагнуть інтегрувати нападника в склад на кілька років. «Юве» збирається активувати опцію викупу Бога.

Права на вінгера належать французькій «Ніцці». «Ювентус» орендував нападника на початку лютого. Повноцінний трансфер Бога коштуватиме італійському гранду 4,8 млн євро. «Б'янконері» запропонують африканцю 3-річний контракт.

Бога в нинішньому сезоні провів дев'ять матчів за «Ювентус» у всіх турнірах. До свого активу він записав три м'ячі та один асист. Статистика івуарійського нападника в «Ніцці» – 18 поєдинків загалом (два голи, два асисти).

До слова, паралельно «Ювентус» готовий прихистити списаного «Баварією» з Мюнхена оборонця. Рафаел Геррейру не продовжив контракт із німецьким грандом. Влітку він стане вільним агентом.

Нагадаємо, раніше «Ювентус» запропонував контракт зірці чемпіонату Англії Бернарду Сілві. «Стара синьйора» готова дати португальцю контракт на три роки. Також у договорі передбачать опцію продовження співпраці ще на сезон.