Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Ювентус» вирішив долю орендованого нападника – інсайдер

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Жеремі Бога повернувся до Італії у зимове трансферне вікно
фото: LaPresse

«Стара синьйора» передбачила опцію викупу в угоді про оренду

Туринський «Ювентус» вирішив викупити контракт вінгера Жеремі Бога. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Ніколо Скіру.

Менеджмент «б'янконері» задоволений рівнем івуарійця. Тепер туринці прагнуть інтегрувати нападника в склад на кілька років. «Юве» збирається активувати опцію викупу Бога.

Права на вінгера належать французькій «Ніцці». «Ювентус» орендував нападника на початку лютого. Повноцінний трансфер Бога коштуватиме італійському гранду 4,8 млн євро. «Б'янконері» запропонують африканцю 3-річний контракт.

Бога в нинішньому сезоні провів дев'ять матчів за «Ювентус» у всіх турнірах. До свого активу він записав три м'ячі та один асист. Статистика івуарійського нападника в «Ніцці» – 18 поєдинків загалом (два голи, два асисти).

До слова, паралельно «Ювентус» готовий прихистити списаного «Баварією» з Мюнхена оборонця. Рафаел Геррейру не продовжив контракт із німецьким грандом. Влітку він стане вільним агентом.

Нагадаємо, раніше «Ювентус» запропонував контракт зірці чемпіонату Англії Бернарду Сілві. «Стара синьйора» готова дати португальцю контракт на три роки. Також у договорі передбачать опцію продовження співпраці ще на сезон.

Теги: ФК Ювентус Серія А ФК «Ніцца» НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua