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Миколенко підписав новий контракт у чемпіонаті Англії

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Миколенко підписав новий контракт у чемпіонаті Англії
Віталій Миколенко залишиться в АПЛ
фото: ФК «Евертон»

Українець визначився з місцем продовження кар'єри

Оборонець Віталій Миколенко продовжив договір із ліверпульським «Евертоном». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Новий контракт українцями з «ірисками» розрахований до літа 2029 року. Кольори мерсисайдців Миколенко захищає із січня 2022 року. «Евертон» віддав за нього 23,5 млн євро київському «Динамо».

Миколенко в нинішньому сезоні зіграв 36 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав одну результативну передачу. Попередній договір оборонця з «ірисками» діяв до 30 червня.

Реакція Віталія Миколенка на підписання нового контракту

Українець розповів, що почувається в Ліверпулі наче вдома. «Евертон» для нього – справжня родина, яка разом долає всі перешкоди.

«Я дуже радий підписати цей новий контракт – я вкрай схвильований та гордий. Досі це була хороша подорож для мене, і зараз я думаю, що ми крокуємо в правильному напрямі, щоб підніматися якомога вище в таблиці. У наступному сезоні ми хочемо фінішувати набагато вище», – заявив Миколенко.

«Евертон» у сезоні 2025/26

У цій кампанії «іриски» змагалися лише на внутрішній арені. Похід за трофеями успіхом не увінчався. Команда Миколенка вилетіла в третіх раундах Кубка Англії та Кубка ліги.

Натомість в Прем'єр-лізі «Евертон» фінішував на 13-й сходинці. Підопічні Девіда Мойєса набрали 49 очок. Мерсисайдці здобули 13 перемог і ще 10 поєдинків звели внічию.

До слова, напередодні збірна України поступилася Данії у незавершеному спарингу. Фактично матч тривав 65 хвилин. Хавбек данців Крістіан Еріксен втратив свідомість на полі.

Нагадаємо, Олександр Романчук і Геннадій Синчук дебютували в складі збірної України. Перший вийшов у старті та відіграв перший тайм проти Польщі. Натомість другий з'явився з лави запасних у середині другої половини.
 

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга Віталій Миколенко ФК «Евертон»

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