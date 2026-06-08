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«Жирона» повідомила суму, за яку готова продати Ваната – джерело

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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«Жирона» повідомила суму, за яку готова продати Ваната – джерело
Владислав Ванат може перейти у «Вільярреал» за 23 млн євро
фото: ФК Жирона

Український форвард може перейти до «Вільярреала», який гратиме у Лізі чемпіонів

Іспанська «Жирона» визначилася з ціною, яку доведеться заплатити за трансфер форварда збірної України Владислава Ваната. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на портал Fichajes.

У послугах 24-річного футболіста зацікавлений «Вільярреал». Новий головний тренер команди Іньїго Перес вважає Ваната ідеальним варіантом для підсилення атаки. «Жовта субмарина» посіла третє місце в чемпіонаті і завоювала путівку до Ліги чемпіонів.

«Жирона» розгляне пропозиції щодо трансферу Ваната. Водночас клуб хоче отримати за українця 23 мільйони євро плюс 15% від будь-якого майбутнього продажу футболіста.

Форвард перебрався до чемпіонату Іспанії під час літнього трансферного вікна із київського «Динамо». У складі «Жирони» нападник провів 29 матчів, в яких забив десять м'ячів і віддав два асисти.

Нагадаємо, раніше була інформація, що «Жирона» вирішила зберегти Ваната на наступний сезон, незважаючи на виліт команди до нижчого дивізіону. Каталонський клуб планує не зменшувати зарплату українському футболісту, незважаючи на фінансові труднощі, з якими доведеться зіткнутися в Сегунді.

Справа в тому, що Ла Ліга зарезервувала майже 46 млн євро від телевізійних доходів для трьох команд, які вилетіли з елітного дивізіону. «Жирона» має отримати компенсацію у розмірі 18 млн євро, що дозволить частково компенсувати збитки.

Крім того, каталонський клуб розглядає трансфери деяких ключових гравців, щоб знизити навантаження на зарплатну відомість та зберегти Ваната. Втім, остаточне рішення щодо наступного сезону має ухвалити сам гравець.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Вільярреал ФК Жирона

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