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Тренер збірної Норвегії розкритикував іншого учасника Чемпіонату світу 2026

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Тренер збірної Норвегії розкритикував іншого учасника Чемпіонату світу 2026
Столе Сольбаккен розніс ущент візаві з Туманного Альбіону
фото: EFE

Фахівець звинуватив колегу в неповазі

Керманич національної команди Норвегії Столе Сольбаккен розніс збірну Шотландії за відмову від контрольного поєдинку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на talkSPORT.

За словами головного тренера скандинавів, відмова «Тартанової армії» стала повною несподіванкою. Більше того, шотландська збірна не сповістила про зміну планів належним чином. Норвежець дорікнув суперникам за брак професіоналізму.

«Непрофесіонально, що тренер не зателефонував мені, а доручив менеджеру команди повідомити нам про скасування гри після того, як ми завершили тренування у суботу. Не думаю, що травми, на які вони кивають, з'явилися після останнього тренування. Це не так. Розчаровує. Непрофесійно. Та нам доводиться з цим жити», – резюмував Сольбаккен.

Спаринг між Шотландією і Норвегією був запланований на 9 червня. Контрольний матч мав відбутися на тренувальній базі британської команди в Шарлотті. Скандинави планувала надати ігрову практику футболістам, які досі виходили на поле нечасто.

Збірна Норвегії на ЧС-2026

Команда Сольбаккена змагатиметься в квартеті I. На груповому етапі Кубка світу норвезька збірна протистоятиме національним командам Франції, Сенегалу та Іраку.

Стартовий поєдинок скандинавів запланований на 16 червня, коли в Україні вже буде ніч 17 червня. Суперник – Ірак, а відбудеться матч в американському Фоксборо (штат Массачусетс).

Збірна Шотландії на ЧС-2026

«Тартанова армія» потрапила в квартет C. Там суперниками шотландців будуть національні команди Бразилії, Марокко та Гаїті.

Перший матч підопічні Кларка зіграють проти гаїтянців. Поєдинок відбудеться у ніч на 14 червня в агломерації американського Бостона.

До слова, тренерський штаб збірної Іспанії не взяв на ЧС-2026 жодного футболіста мадридського «Реала». Віцечемпіон Ла Ліги залишився без представництва в національній команді. Натомість Барселона делегувала сімох виконавців.

Нагадаємо, іменитий тренер повернувся на місток збірної Кюрасао перед Чемпіонатом світу. Нідерландець Дік Адвокат відновить роботу з «Блакитною хвилею» після кількамісячної паузи. Саме він сенсаційно вивів національну команду на Мундіаль.

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Теги: ЧС-2026 тренер

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